علی سرتیپی سخنگوی شورای صنفی نمایش در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: در جلسه امروز دوشنبه مقرر شد فیلم "نفوذی" مهدی فیوضی و احمد کاوری در گروه سینمایی قدس بعد از فیلم "آناهیتا" و فیلم "عصر روز دهم" مجتبی راعی در گروه سینمایی استقلال بعد از فیلم "ملک سلیمان" روی پرده برود.

وی افزود: فیلم "آناهیتا" از این هفته جایگزین "هر چی خدا بخواهد" به کارگردانی نوید میهن‌دوست می‌شود. همچنین فیلم "فوتبالی‌ها" به کارگردانی سیامک خواجه‌وند در گروه سینمایی قدس بعد از فیلم "نفوذی" اکران می‌شود. همچنین انتخاب ریاست شورای صنفی نمایش نیز به دلیل غیبت دو نفر از اعضا به هفته آینده موکول شد.