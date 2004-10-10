از عملكرد بازيكنان رضايت كامل دارم / هدف ما آماده شدن براي شكست قطر بود

به گزارش خبرنگار"مهر" برانكو ايوانكوويچ در كنفرانس خبري پس از ديدار با آلمان در گفت و گو با خبرنگاران داخلي و خارجي ضمن اعلام رضايت كاملش از عملكرد ملي پوشان ايران گفت : بازيكنان ايران در برابر تيم آلمان فوتبال خوب و تماشاگر پسندي را به نمايش گذاشتند و خوشحالم كه تماشاگران حاضر در ورزشگاه راضي راهي خانه هايشان شدند.

برانكو ادامه داد: اين ديدار خصوصا براي بازيكنان جوان ما درس و تجربه بسيار بزرگي بود تا آنها با سطح اول فوتبال جهان آشنا شوند. بازيكنان ايران با برگزارى اين ديدار دوستانه ، به جايگاه خود در فوتبال جهان پي بردند و حالا با اعتماد به نفس بالايي براي ديدارهاي آينده آماده مي شوند. آنها نشان دادند كه توان رويارويي با بهترين بازيكنان دنيا را هم دارند.

سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان به عملكرد مردان كليدي اش در اين ديدار اشاره كرد و گفت : هاشميان ، مهدوي كيا و كريمي از اركان اصلى تيم ملى فوتبال ايران بودند كه بازى خوبي را مقابل آلمان انجام دادند. وي درمورد تعويض على كريمى گفت : پست تخصصى وى، پس از حضور خداداد عزيزى تغيير يافت بطوريكه كريمى كارايى لازم راازدست داده بود. ضمن اينكه مراقب بوديم تا كريمى دچار مصدوميت احتمالى نشود و بتوانيم ازاين بازيكن در ديدار برابر قطر استفاده كند.

ايوانكوويچ در جواب اين سوال كه چرا بازيكنان خط دفاعي ايران بازهم پرنوسان ظاهر شدند تصريح كرد: سه بازيكن خط دفاعى تيم ايران را بازيكنان جوان تيم تشكيل مي دادند كه هنوز از تجربه كافى در اين پست برخوردار نيستند. بازيكنان ما تنها در اين ديدارمرتكب اشتباه شدند و اميدواريم با تمرينات بيشترمشكل خط دفاعى برطرف شود.

برانكوحضوربيش ازيكصد هزارتماشاگر درورزشگاه آزادي تهران را يك واقعه بزرگ خواند واظهارداشت: حضوراين تعداد تماشاگردريك بازي دوستانه براي فوتبال ايران يك افتخارواتفاق بزرگ است كه كمتردرفوتبال جهان شاهد آن هستيم. تماشاگران ايراني دراين بازي سنگ تمام گذاشتند و من از همه آنها تشكر مي كنم.

سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان به غيبت علي دايي اشاره كرد و گفت : بدون شك جاي علي دايي در اين بازي خالي بود . خصوصا آنجا كه ما بايد يك تمام كننده داشتيم و فرصت هاي پيش آمده را به گل تبديل مي كرديم.

برانكو ايوانكوويچ درپايان با اعلام اينكه هيچكدام ازبازيكنان تيم ملي براي ديدار با قطرمشكل مصدوميت ندارند ابرازاميدواري كرد كه تيم ايران بتواند در ديدار روز چهارشنبه برابر قطر به پيروزي دست پيدا كند.