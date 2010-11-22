چهار هزار بانوی سمنانی آموزش های طرح رحمت را فرا می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مهین نوروزی فر پیش از ظهر دوشنبه در نشست بررسی اجرای طرح آموزش رحمت در استانداری سمنان گفت: در این طرح 64 مربی با تائید حوزه های علمیه آموزش این بانوان را برعهده دارند.

وی با اشاره به اینکه زنان خانه دار و اعضای انجمن های اولیاء و مربیان تحت پوشش این طرح قرار می گیرند، افزود: این دوره آموزشی در دو مرحله تا پایان امسال در استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در این دوره های آموزشی 2 جلد کتاب به متقاضیان معرفی می شود، گفت: آیین افتتاحیه این دوره همزمان با روز خانواده با حضور نویسندگان کتاب های آموزشی این طرح برگزار می شود.

به گفته وی، این طرح آموزشی نسبت به دوره های قبلی طرح رحمت متفاوت بوده است و به صورت یک مرحله ای و مستقل انجام می شود.

مدیر کل بانوان و امور خانواده استانداری سمنان با تاکید بر اینکه نظارت و بازررسی در انجام این طرح آموزشی توسط مسئولین انجام می شود، گفت: نشست های هم اندیشی اجرای بهتر این طرح در زمان اجرای این طرح نیز برگزار می شود.

نوروزی فر یاد آور شد: در طول اجرای این طرح از سال 85 تاکنون 34 هزار نفر از بانوان استان سمنان آموزش های لازم را در خصوص طرح رحمت فرا گرفته اند.

در این نشست که با حضور نمایندگان حوزه های علمیه خواهران استان سمنان و کارشناسان امور بانوان فرمانداری های استان برگزار شد، نحوه اجرای مطلوب این طرح بحث و بررسی شد.