دستاوردهای 30 ساله بسیج بازخوانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار کارکنان سپاه کربلای مازندران در ساری افزود: هفته بسیج بهانه و فرصت خوب و مناسبی برای بیان و بازخوانی کارنامه 30 ساله بسیجیان جان بر کف در جامعه اسلامی است.

وی خاطر نشان کرد: بسیج ایران اسلامی، متشکل از نیروهای مومن، انقلابی و ولایی بوده و همواره بر تمامی شدائد و سختی ها فائق می آید.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران بر خلاف سایر انقلاب ها، دارای غنا و پویایی است تصریح کرد: امتیازات و برکاتی که در انقلاب اسلامی ایران نمودار بوده در هیچ انقلابی پدیدار نشده است.

طبرسی با بیان اینکه دشمن می خواهد از طریق ترفندهای گوناگون بر روحانیت و بسیج ایران ضربه وارد کند افزود: بسیجیان اسلام با حفظ روحیه بصیرت، در شرایط نامساعد و ناآرام مختلف، فتنه ها را سرنگون کردند.

وی با تاکید بر حفظ باورها و ارزش های انقلاب اسلامی توسط بسیجیان اظهار داشت: وظیفه اصلی بسیج در برهه کنونی، بصیرت افزایی و حفظ وحدت و فداکاری در بین آحاد جامعه است.

طبرسی افزود: بسیجیان و روحانیون توانستند با تبعیت از فرامین رهبری و حفظ روحیه بصیرت افزایی، فتنه 88 را در نطفه خفه کنند.

وی مهم ترین سلاح بسیجیان را عقیده، ایمان و عزم راسخ در راستای دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی دانست و گفت: استعمار از توان دفاعی و ارزشی ایران اسلامی، به ترس و وحشت افتاده است.

نماینده ولی فقیه در مازندران تاکید کرد: بسیجیان باید با هوشیاری و گوش به فرامین رهبری، پله های اقتدار و شکوفایی را یکی پس از دیگری طی کنند.