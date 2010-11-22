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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۰

طبرسی خواستار شد:

دستاوردهای 30 ساله بسیج بازخوانی شود

دستاوردهای 30 ساله بسیج بازخوانی شود

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به کارنامه پرافتخار بسیج در تمامی عرصه های پس از انقلاب، خواستار بازخوانی دستاوردهای بسیجیان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار کارکنان سپاه کربلای مازندران در ساری افزود: هفته بسیج بهانه و فرصت خوب و مناسبی برای بیان و بازخوانی کارنامه 30 ساله بسیجیان جان بر کف در جامعه اسلامی است.

وی خاطر نشان کرد: بسیج ایران اسلامی، متشکل از نیروهای مومن، انقلابی و ولایی بوده و همواره بر تمامی شدائد و سختی ها فائق می آید.
 
نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران بر خلاف سایر انقلاب ها، دارای غنا و پویایی است تصریح کرد: امتیازات و برکاتی که در انقلاب اسلامی ایران نمودار بوده در هیچ انقلابی پدیدار نشده است.
 
طبرسی با بیان اینکه دشمن می خواهد از طریق ترفندهای گوناگون بر روحانیت و بسیج ایران ضربه وارد کند افزود: بسیجیان اسلام با حفظ روحیه بصیرت، در شرایط نامساعد و ناآرام مختلف، فتنه ها را سرنگون کردند.
 
وی با تاکید بر حفظ باورها و ارزش های انقلاب اسلامی توسط بسیجیان اظهار داشت: وظیفه اصلی بسیج در برهه کنونی، بصیرت افزایی و حفظ وحدت و فداکاری در بین آحاد جامعه است.
 
طبرسی افزود: بسیجیان و روحانیون توانستند با تبعیت از فرامین رهبری و حفظ روحیه بصیرت افزایی، فتنه 88 را در نطفه خفه کنند.
 
وی مهم ترین سلاح بسیجیان را عقیده، ایمان و عزم راسخ در راستای دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی دانست و گفت: استعمار از توان دفاعی و ارزشی ایران اسلامی، به ترس و وحشت افتاده است.
 
نماینده ولی فقیه در مازندران تاکید کرد: بسیجیان باید با هوشیاری و گوش به فرامین رهبری، پله های اقتدار و شکوفایی را یکی پس از دیگری طی کنند.
کد مطلب 1196404

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