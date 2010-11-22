61 درصد از قبوض برق در تبریز غیر حضوری پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی رمضانی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: با توسعه امکانات و زیر ساختهای لازم، زمینه ای فراهم شده است تا مشترکان پرداخت غیر حضوری قبوض را در اولویت قراردهند.

وی با اشاره به افزایش 20 درصدی پرداخت های غیرحضوری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته گفت: در پرداخت غیر حضوری صورت حساب، افزون بر صرفه جویی در وقت و کاهش هزینه شهروندان، کاهش تردد درون شهری، کاهش مراجعات مکرر و حضوری به بانک ها از قطع اشتراک برق و جرایم مربوط نیز جلوگیری می شود.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر پرداخت های غیر حضوری از طریق اینترنت، POS ، خود دریافت، تلفن بانک، SMS ، اینترانت و ATM در تبریز فعال بوده و مشترکان می توانند با استفاده از هر کدام از سامانه های الکترونیکی در سریع ترین زمان نسبت به پرداخت قبوض اقدام کنند.

رمضانی افزود: در شش ماه نخست سال جاری با جذب بیش از 18 هزار مشترک جدید تعداد مشترکان توزیع برق تبریز به 668 هزار مشترک افزایش یافته است.

وی در ادامه اظهار داشت: هم اکنون بیش از 79 درصد مشترکان برق تبریز را بخش خانگی تشکیل می دهد که 38 درصد از مصرف برق به این بخش اختصاص دارد که با توزیع 1.8میلیون شعله لامپ کم مصرف کاهش چشمگیری در مصرف برق تبریز ایجاد شده است.

رمضانی جمع آوری لامپ های کم بازده پرمصرف را یک ضرورت دانست و گفت: با همکاری و مشارکت هوشمندانه اصناف، دور دوم پاکسازی لامپ های پر مصرف در تبریز اجرا گردید که با حذف کامل این پدیده غیر متعارف و ضد ارزشی در زمینه مدیریت صحیح مصرف و جایگزینی با لامپهای کم مصرف به سمت مصرف خردمندانه انرژی برق حرکت خواهیم کرد.