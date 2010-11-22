250 مدرسه در همدان هوشمند می شود

مهدی آرام در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه در همین راستا 67 مدرسه راهنمایی، 20 هنرستان فنی و حرفه ای و 163 دبیرستان به سیستم هوشمند مجهز خواهند شد، گفت: تاکنون 30 درصد مدارس مورد نظر به لحاظ تجهیزات فیزیکی به سیستم هوشمند مجهز شده اند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس تجهیزات استاندارد برای مدارس هوشمند به ازای هر سه دانش آموز باید یک کامپیوتر، یک دیتا و پرده نمایش اختصاص یابد، افزود: برای هوشمند کردن مدارس،تجهیز سخت افزاری مدرسه و کلاس های چند رسانه ای، نصب و تنظیم نرم افزارهای مورد نیاز و نصب نرم افزارهای ابزار معلم چند رسانه ای متناسب با کتب و سرفصل های درسی انجام می شود.

مجری طرح مدارس هوشمند آموزش و پرورش استان همدان افزود: محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوی چند رسانه ای، ایجاد زیر ساخت های توسعه یافته فن آوری اطلاعات، برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزه فن آوری و ارتباط یکپارچه رایانه ای با دیگر مدارس برای رسیدن به مدارس هوشمند ضروری است.

آرام با اشاره به اینکه در دور سوم سفر رئیس جمهور به همدان10 میلیارد ریال برای هوشمند کردن مدارس همدان اختصاص یافت، افزود: این اعتبار در مدت سه سال برای هوشمند کردن مدارس استان همدان هزینه می شود.

وی با اشاره به اینکه برای هوشمند کردن مجتمع های آموزشی روستایی نیز برنامه های خاصی در نظر گرفته شده، گفت: با روش های نوین آموزشی و استفاده از نرم افزارهای آموزشی توانمندی و استعداد دانش آموزان در عرصه های مختلف شکوفا می شود.