سرفصل هاي دروس دانشگاهي و شيوه آموزش در دانشگاه ها با پژوهش غريبه اند

دكتر گودرز صادقي رئيس دانشگاه اروميه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: در دانشگاه هاي كشور اين اختيار وجود دارد كه هر دانشگاه سرفصل هاي دروس مختلف را با ملزومات زماني تطابق دهند. اما بايد توجه داشت كه تطبيق نظام آموزشي با نيازهاي جامعه و پژوهش هاي مورد نياز از عهده مسئولان دانشگاه ها خارج است و اين تطابق آموزش با پژوهش و هماهنگي سرفصل هاي دروس دانشگاهي با آنچه در پژوهش و جامعه مورد نياز است و با زمان تطبيق دارد از طريق اساتيد و گروه هاي آموزشي ميسر مي شود.

وي تصريح كرد: سرفصل هاي دروس و نحوه آموزش در دانشگاه هاي ايران مناسب نيست و اساتيد دانشگاه ها با نيازهاي جامعه و صنعت ارتباطي ندارند و چنين شرايطي نمي تواند آموزش را به سمت پژوهش پيش ببرد.

عضو هيئت علمي دانشگاه اروميه افزود: در دانشگاه هاي كشور بيشتر درگير مسائل تئوريك هستيم و آموزش بر پژوهش غالب است و توازن كافي بين اين دو بخش وجود ندارد.