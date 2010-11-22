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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۶

کلیه مناطق روستایی استان ایلام به خانه بهداشت مجهز می شوند

کلیه مناطق روستایی استان ایلام به خانه بهداشت مجهز می شوند

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: تا پایان سال جاری کلیه مناطق روستایی استان ایلام به خانه بهداشت مجهز می شوند.

کورش ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: جشن تکمیل خانه های بهداشت تا پایان سال جاری در کلیه مناطق روستایی استان ایلام برگزار می شود.

وی بیان داشت: هم اکنون 31 منطقه فاقد خانه بهداشت شناسسی شده اند که با اعتبار هشت میلیارد ریال صاحب خانه بهداشت می شود.

ساکی عنوان کرد: بیمارستان جدیی امام خمینی شهر ایلام  در دو فاز با ظرفیت 168 تختخواب و اعتبار 11 میلیارد ریال تا پایان سال جاری ساخته می شود.

وی یادآور شد: هم اکنون وضعیت امکانات پزشکی در استان ایلام افزایش یافته است و میزان رفت و آمد بیمارن استان ایلام به استانهای همجوار کمتر شده است.

کد مطلب 1196410

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