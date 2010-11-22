آمریکا یک ماهواره جاسوسی به فضا پرتاب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نیروی هوایی آمریکا با استفاده از راکت فضایی بدون سرنشین دلتا یک ماهواره جدید به فضا پرتاب کرد.

پرتاب این ماهواره تا کنون چندین بار بنا بر دلایل مختلف به تعویق افتاده بود.

این ماهواره از پایگاه نیروی هوایی امریکا در "کیپ کاناورال" به فضا پرتاب شد. اداره ملی کنترل فضایی آمریکا در بیانیه ای این ماهواره را بزرگترین ماهواره جهان توصیف کرده است.

دراین بیانیه آمده که ماموریت این ماهواره طبقه بندی شده و از همین رو جزییات دیگری در این باره منتشر نشده است.

