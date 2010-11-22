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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۳

مسابقه و کارگاه پوستر در فرهنگسرای ثنا

مسابقه و کارگاه پوستر در فرهنگسرای ثنا

مسابقه و کارگاه پوستر با عنوان "ثنا" در ایام اعیاد قربان و غدیر با هدف گسترش هنر دینی و ایجاد بستر مناسب آموزشی برای جوانان و هنرمندان در فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر موضوع‌های این مسابقه با محور نیایش و عبادت در تمامی ادیان و مذاهب است. به این منظور از جوانان و هنرمندان علاقمند دعوت می‌شود اتودها و آثار خود را در ابعاد 500در700 پیکسل RGBو JPG حداکثر تا تاریخ 7 آذر ماه به همراه مشخصات و شماره تماس به پست الکترونیکی farhangsara.it@gmail.com و یا واحد فرهنگی فرهنگسرای فناوری اطلاعات واقع در تقاطع کارگر و خیابان جمهوری اسلامی ارسال کنند.

اتودهای برگزیده جهت تکمیل و آماده سازی برای انتشار در سطح شهر، شرکت در نشست تخصصی و کارگاه آموزشی یک روزه با حضور اساتید دعوت خواهند شد. به بهترین آثار هم جوایزی اهدا می‌شود. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت فرهنگسرا www.itfs.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 66902140 تماس بگیرند.

کد مطلب 1196416

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