60 نمایشگاه تازه های کتاب در همدان دایر شد

فاضل عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: برگزاری همایش تجلیل از خادمان فرهنگ کتاب و کتابخوانی و مسابقه کتابخوانی از کتاب قیام و انقلاب مهدوی شهید مطهری از دیگر برنامه‌های این هفته بود.

عبادی به اجرای طرح " کتاب من " در همدان اشاره کرد و در خصوص این طرح گفت: بر اساس این طرح هر عضو، کتاب مورد نیاز خود را از طریق تکمیل فرم مربوطه به مسئول کتابخانه تحویل و از طریق مسئول کتابخانه با ثبت کتاب درخواستی و سفارش آن به صورت اینترنتی در مدتی کوتاه، کتاب مورد نظرخود را در کتابخانه دریافت خواهد کرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان ادامه داد: افراد در مقطع لیسانس چهارعنوان کتاب، در مقطع کارشناسی ارشد شش عنوان و در مقطع دکترا نیز هشت عنوان کتاب را در طول سال می توانند سفارش دهند.

وی این طرح را بسیار مفید ارزیابی کرد و اظهار داشت: با این روش اعضا بهره مفیدتری از فضای کتابخانه‌ها و منابع آن خواهند داشت و این طرح موجب بالا رفتن کیفیت علمی، فرهنگی و هنری و منابع کتابخانه می‌شود.

عبادی توسعه کتابخانه‌های استان، مکانیزه کردن این کتابخانه‌ها و وصل شدن همه کتابخانه‌ها به اینترنت در راستای استفاده از فضای مجازی برای اعضای کتابخانه‌ها را از برنامه‌های آتی در کتابخانه‌های عمومی استان همدان دانست.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان با بیان اینکه گسترش ظرفیت کتابخانه‌ها و برنامه‌های فرهنگی در حوزه کتاب می‌تواند موجب جذب اعضا در کتابخانه‌ها شود و فرهنگ استفاده از کتاب را افزایش دهد، گفت: در حال حاضر 60 باب کتابخانه عمومی در استان همدان فعال است که از این تعداد کتابخانه 44 باب شهری، 16 باب روستایی و 10 باب نیز در حال احداث است.