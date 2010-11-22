طرح های برنامه پنجم برای ایثارگران مفید نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رحماندوست پیش از ظهر دوشنبه در همایش مشاوران امور ایثارگران و جانبازان دستگاه های اجرایی مازندران در استانداری اظهار داشت: ‌شورای امور ایثارگران در برخی از استان ها به خوبی فعالیت نمی کند و خوشبختانه مسئولان مازندران در زمینه ایثارگران دغدغه دارند.

وی با اشاره به اینکه باید هفته بسیج را هرچه باشکوه تر برگزار کنیم تا باعث نا امیدی بیشتر دشمن شود تصریح کرد:‌ کلمه بسیجی اوج عزت کشور و نقطه نا امیدی دشمن است چرا که پتانسیل و ظرفیت کشور را بسیج درمواقع لزوم به صورت نیروی انسانی استفاده می کند.

رحمان دوست یاد آور شد: ‌یکی از معیارهای ارزش یابی مدیران استانی، میزان تعامل آنها با ایثارگران است.

وی خاطرنشان کرد:‌ از استاندار مازندران می خواهیم با مدیرانی که رعایت شئون ایثارگران در احراز پست های مدیریتی را نمی کنند برخورد جدی کند.

مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران با بیان اینکه نسبت به برخی برخوردهای نادرست با ایثارگران بی توجه نبوده و پیگیر هستیم افزود:‌ مادامی که برخورد و تنبیه و تذکر انجام نشود کار در کشور پیش نمی رود.

وی گفت: ‌اگرچه مشاوران، مسئولان اجرایی نیستند اما می توانیم قول پیگیری را به ایثارگران بدهیم.

رحمان دوست با اشاره به اینکه مشکل پیش آمده در جریان برنامه پنجم جای تاسف دارد اظهار داشت: افرادی که این برنامه را برای ایثارگران وضع کردند، یک شب هم زندانی نکشیدند که برای ایثارگر شرط اسارت پنج سال به بالا گذاشته اند.

مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران افزود: با اجرای این قانون، 80 درصد از ایثارگران از دریافت خدمات محروم خواهند شد.

وی گفت: نباید در قوانین و مقررات، محدودیت هایی برای ایثارگران لحاظ شود.

رحمان دوست با بیان اینکه از مسئولان مازندران تقاضا داریم رابطه خود را با دفاع مقدس تعریف کنند یادآور شد:‌ نقش ها، پیروزی ها، شهدا، رزمندگان و سایر موارد مربوط به دفاع مقدس در قالب کتاب و موزه جمع آوری شود و در رابطه با آینده هم برنامه های خود را برای نسل باقی مانده از جنگ ارائه دهند.

وی تصریح کرد: ‌آنچه که امروز از دفاع مقدس افتخار است اگر به ضد افتخار تبدیل شود، متضرر می شویم.

رحمان دوست با اشاره به اینکه فرهنگ دفاع مقدس باید آسیب شناسی شود اظهار داشت:‌ باید آفت زدایی کنیم تا این فرهنگ که در اوج قرار دارد نزول نکند.

وی یاد آور شد:‌ بخش عمده مصوبات کارگروه فرهنگی دولت می تواند رنگ و بوی دفاع مقدس در مازندران داشته باشد.