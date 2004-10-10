رئيس تيم نظارت سازمان امنيت و همكاري اروپا : تقاضاي كانديداهاي افغاني نامشروع است

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از شبكه تلويزيوني سي ان ان، ريچارد بري رئيس تيم نظارت برانتخابات سازمان امنيت و همكاري اروپا امروز در يك كنفرانس مطبو عاتي در كابل ابتدا با قرائت بيانيه اين تيم گفت : چهل تن از متخصصان اين تيم براي بررسي مقدمات برگزاري انتخابات افغانستان نظارت داشتند .



دراين بيانيه آمده است : گزارشهايي از كارشنان تيم خود و ناظران داخلي به دست من رسيده است كه در خواست كانديداها براي لغو انتخابات را رد مي كند. تقاضاي اين كانديداها درخواست و آرمان مردم افغانستان را كه به مراكز راي گيري آمدند و راي دادند را زير سوال مي برد .



بري خاطر نشان كرد: البته گزارشهايي از بي نظمي در انتخابات در مراكز انتخاباتي به دست ما رسيد كه فقط مسئله رنگ شامل آن نمي شد .



اين بيانيه با اشاره به قوانين انتخابات افغانستان تصريح كرد : دراين قانون پيش بيني شده است كه كه شكايت بايد مسند باشد و مدارك مربوط به آن بايد به كميته انتخاباتي ارائه گردد تا در باره آن تحقيقات لازم صورت گيرد .



كميته مشترك انتخابات نيز اعلام كرد كه با پيروي از اين قانون به شكايات رسيدگي خواهند كرد .



بري در اين بيانيه تاكيد كرد كه هيجده مهر يك روز تاريخي در افغانستان بود و معلوم شد كه مردم با شركت در انتخابات خواهان حاكميت قانون هستند نه حاكميت تفنگ و اگر اختلافي باشد براساس قانون بايد حل و فصل گردد .



ناظران تيم ما عميقا متاسف شدند كه ميليونها زن و مرد افغاني با به خطر انداختن زندگي خود و حتي در شرايط بد جوي به پاي صندوقهاي راي رفتند و راي دادند حتي آوارگان افغاني مستقر در ايران و پاكستان نيز در اين انتخابات شركت كردند .



وي در پايان قرائت اين بيانيه در پاسخ به سوالي در باره بي نظمي در انتخابات گفت : در مراكز راي گيري نمايندگان كانديداها و ماموران انتخاباتي به مردم مي گفتند كه به كدام كانديدا راي دهند و مسئله ديگر صندوقهاي پر شده بود .



باري برگزاري اين انتخابات را منظم خواند و درباره تقاضاي كانديداها گفت : تقاضاي كانديداها نامشروع است زيرا مردم افغانستان با به خطر انداختن جان خود به مراكز راي گيري رفتند .

وي همچنين اظهار داشت كه كانديداها بايد براي شكايت به كميته مشترك انتخابات مراجع كنند و شكايت و مدارك مربوط به آن را را ارائه دهند .

وي در پاسخ به كارتهاي تقلبي و شركت پاكستانيها در انتخابات گفت : در رابطه با پاكستانيها بايد گفت كه اين افراد از سوي ماموران امنيتي شناسايي و دستگير شدند و مسئله رنگ بايد مورد تحقيق قرارگيرد و بعد نتايج اين تحقيقات اعلام خواهد شد .

