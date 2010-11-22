به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هندوستان، دالایی لاما رهبر معنوی 76 ساله بودائیان تبت که از سال 1959 پس از اشغال تبت از سوی نیروهای چین در هندوستان زندگی می کند ابزار امیدواری کرد که بتواند پیش از مرگ خود به تبت بازگردد.

دالایی لاما طی یک مصاحبه در پاسخ به اینکه آیا خود را بازنشسته خواهد کرد یا خیر گفت که فکر می کنم ظرف 6 ماه آینده این تصمیم را اتخاد کنم. اما این تصمیم باید پس از مشورت با پارلمان معزول شده تبت نهایی شود.

وی افزود: می خواهم آنها را درباره قصد و نیت خود مطلع کنم، اگرچه پیشتر به آن اشاره کرده ام.

رهبر معزول شده تبت در توجیه اظهارات خود گفت: تبتی ها از سال 2001 یک تشکیلات سیاسی راه اندازی کرده اند که تصمیمهای مهم از سوی این شورای رهبری سیاسی اتخاذ می شود. از آن زمان تا کنون جایگاه ما یک جایگاه نیمه بازنشسته بوده است و به منظور تحقق کامل دموکراسی احساس می کنم بهتر است در تصمیمهای این شورای رهبری دخالت نکنم.

وی در پاسخ به اینکه آیا پس از بازنشستگی نظام انتخاب دالایی لاما ادامه خواهد یافت گفت: اگر ظرف چند سال آینده از دنیا برود این احتمال وجود دارد که بودائیان مغولی و هیمالیایی این سنت را حفظ کنند.

