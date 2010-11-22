مردم با هدفمند شدن یارانه ها به حمل و نقل ارزان روی می آورند

انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم کشور ما در بسیاری حوزه ها مثل مصرف نوشابه، نمک و انجام جراحی های زیبایی بالاترین آمار را دارند، اما قانون هدفمندی یارانه ها می تواند اینگونه رفتارها را اصلاح کند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: در سالهای گذشته ما نتوانسته ایم فرهنگ صرفه جویی را نهادینه کنیم، لذا اجرای صحیح و برنامه ریزی شده قانون هدفمندی یارانه ها می تواند این فرهنگ را در تمام بخشها جاری کرده و ما را به اهدافمان برساند. البته همانگونه که در جلسات مشترک ما با دولت عنوان می شود، نحوه اجرای این قانون و حمایت از آن اهمیت بسیاری دارد.

محسنی تاکید کرد: تمام بخشهای جامعه با اجرای این قانون موافق هستند و در برنامه چهارم توسعه نیز آمده بود که تمام درآمدهای حاصل از اجرای این قانون باید صرف توسعه زیرساخت ها شود. یکی از مرتبط ترین بخشها به اجرای این قانون حمل و نقل عمومی است که می بایست پیش از اجرای این قانون زیرساختهای این شبکه توسعه کامل پیدا کند تا در صورت گرایش مردم به حمل و نقل ارزان، این ناوگان توانایی پاسخگویی به نیاز مخاطبان خود را داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت اجراشدن قانون تخصیص اعتبار ارزی به متروی کشور گفت: علیرغم تاکید مجلس بر اجرای این قانون هنوز بر سر اجرای آن کشمکش وجود دارد و اقدامی برای پرداخت این تسهیلات نشده است. این در حالیست که با تزریق این اعتبار به مترو، عمده ترین مشکل ناوگان حمل و نقل عمومی رفع شده و مردم می توانند به راحتی در سطح شهر تردد کنند.