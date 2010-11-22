حل مشکل حق بیمه تعادلی بازنشستگان با هدفمند شدن یارانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، ایراندخت عطاریان روز دوشنبه در همایش مدیران ستادی و استانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرد: در صورت ادامه کار سیستم مالی فعلی در صندوق بازنشستگی حق بیمه تعادلی که باید از حقوق بازنشستگان کسر شود به 80 درصد می رسد اما با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و اجرای نظام چند لایه بیمه ای در کشور این مشکل قابل حل است چرا که تا کنون به دلیل تاخیر در اجرای این قانون این سیستم قابلیت اجرا نداشت.



وی افزود: با اجرایی شدن این سیستم جدید صندوق بازنشستگی می تواند تعادلی در میزان درآمد و مصارف خود ایجاد کند.

عطاریان، ادامه اجرای سیستم مالی قدیمی در این صندوق را تهدیدی برای آن عنوان کرد و گفت: زمان انقراض سیستم فعلی در ایران فرارسیده چرا که بزرگترین مشکل این سیستم تکیه بر اعتبارات دولت است.

وی در ادامه اظهار داشت: بررسیها درباره اجرای سیستم چندلایه نشان داد در شرایطی که این نظام در وضعیت ثبات نسبی اقتصادی اجرا شود صندوق بازنشستگی کشوری در مصارف و منابع خود به تعادل می رسد.

عطاریان با اشاره به مزایا و اجرای نظام چند لایه در کشور گفت: براساس این برنامه، هر کس به میزان کسوری که به صندوق بازنشستگی در مقطع برقراری حقوق بازنشستگی پرداخت می کند مزایای مورد انتظار خود را دریافت می کند این در حالی است که مزایا در نظام کنونی حقوق بازنشستگی برپایه حقوق سال پایانی خدمت محاسبه و پرداخت می شود.