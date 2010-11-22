قول وزیر علوم برای بازگرداندن حیثیت یک دانشگاه

علی عباسپور تهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: بارها این مسئله را که دانشگاه پیام نور از مسیر اصلی خود خارج شده است به دکتر زاهدی وزیر علوم دولت نهم تذکر دادیم و گسترش بی رویه دانشگاه پیام نور را در همان زمان با مسئولین و مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح کردیم. پس از اینکه در دولت دهم دکتر دانشجو وزیر علوم شد موضوع پیام نور را طی چندین جلسه با وی در میان گذاشتیم.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه وزیر علوم دولت دهم به تذکرات کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره دانشگاه پیام نور توجه کرده است گفت: دکتر دانشجو به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قول داد که حیثیت دانشگاه پیام نور را به این دانشگاه بازگرداند.

عباسپور تهرانی فرد افزود: گسترشی که متاسفانه بخصوص در زمان ریاست دکتر علی احمدی به پیام نور داده شد ضربه سنگینی به این دانشگاه وارد کرده است. آمار بسیار نامطلوبی از واحدهای دانشگاه پیام نور در سراسر کشور داریم به طوری که با چند هزار دانشجو فاقد امکانات ابتدایی هستند و تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقتشان به ازای چند هزار دانشجو حتی به 5 نفر نیز نمی رسد.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه پیام نور گسترش کمی بسیار غیر منطقی دارد، البته با شناختی که از دکتر دانشجو وزیر علوم داریم وی اجازه نمی دهد دانشگاه تحت وزارتش چنین وضعیتی داشته باشد.