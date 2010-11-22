به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین در مورد آخرین وضعیت تیم استیل آذین ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان استیل آذین مشکل بدنی داشتند اما خوشبختانه با تمرینات خوبی که توسط کادر فنی در نظر گرفته شده، این مشکل تا حدودی برطرف شده و قطعا شرایط تیم روز به روز بهتر خواهد شد.

وی در مورد عملکرد این تیم برابر نفت مسجدسلیمان در چارچوب مسابقات جام حذفی افزود: خوشبختانه بازیکنان ما بهتر و هدفمندتر بازی کردند و در اکثر دقایق بر حریف پرانگیزه خود برتری داشت. هافبک‌های دو تیم نقش تعیین کننده ای در این بازی داشتند و خط میانی استیل آذین توانست کنترل توپ و میدان را در اختیار گرفته و نبض بازی را در دست بگیرد.

مدیر سازمان فوتبال باشگاه استیل آذین خاطرنشان کرد: در این شرایط بازیکنان ما توانستند 90 دقیقه پا به پای تیم سختکوش و دونده نفت مسجدسلیمان بدوند و در نهایت پیروز میدان باشند. مطمئنا این پیروزی باعث می‌شود مشکل روحی - روانی بازیکنان تیم هم برطرف شود.

پروین با بیان اینکه قطعا در تعطیلی آینده لیگ مشکل بدنی بازیکنان را هم به طور کانل برطرف می کنیم، در پایان گفت: بازیکنان استیل آذین دوست دارند این تیم را به جایگاه اصلی اش بازگردانند و با جدیت در تمرینات و تلاش بیشتر این هدف دور از دسترس نخواهد بود. بی شک در نیم فصل دوم استیل آذین متفاوتی را خواهید دید.