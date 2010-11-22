  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۱۶

علی پروین:

مشکلات استیل‌آذین برطرف شد/ تیم را به جایگاه اصلی‌اش باز می‌گردانیم

مشکلات استیل‌آذین برطرف شد/ تیم را به جایگاه اصلی‌اش باز می‌گردانیم

مدیر سازمان فوتبال باشگاه استیل آذین از حل مشکلات بدنی بازیکنان این تیم خبر داد و گفت: استیل آذین را به جایگاه اصلی اش بازمی‌گردانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین در مورد آخرین وضعیت تیم استیل آذین ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان استیل آذین مشکل بدنی داشتند اما خوشبختانه با تمرینات خوبی که توسط کادر فنی در نظر گرفته شده، این مشکل تا حدودی برطرف شده و قطعا شرایط تیم روز به روز بهتر خواهد شد.

وی در مورد عملکرد این تیم برابر نفت مسجدسلیمان در چارچوب مسابقات جام حذفی افزود: خوشبختانه بازیکنان ما بهتر و هدفمندتر بازی کردند و در اکثر دقایق بر حریف پرانگیزه خود برتری داشت. هافبک‌های دو تیم نقش تعیین کننده ای در این بازی داشتند و خط میانی استیل آذین توانست کنترل توپ و میدان را در اختیار گرفته و نبض بازی را در دست بگیرد.

مدیر سازمان فوتبال باشگاه استیل آذین خاطرنشان کرد: در این شرایط بازیکنان ما توانستند 90 دقیقه پا به پای تیم سختکوش و دونده نفت مسجدسلیمان بدوند و در نهایت پیروز میدان باشند. مطمئنا این پیروزی باعث می‌شود مشکل روحی - روانی بازیکنان تیم هم برطرف شود.

پروین با بیان اینکه قطعا در تعطیلی آینده لیگ مشکل بدنی بازیکنان را هم به طور کانل برطرف می کنیم، در پایان گفت:  بازیکنان استیل آذین دوست دارند این تیم را به جایگاه اصلی اش بازگردانند و با جدیت در تمرینات و تلاش بیشتر این هدف دور از دسترس نخواهد بود. بی شک در نیم فصل دوم استیل آذین متفاوتی را خواهید دید.

کد مطلب 1196439

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها