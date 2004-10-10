قرارداد بلوك اكتشافي فروز و ايرانمهر با شركت رپسول امضا مي شود

رييس امور حقوقي شركت ملي نفت ايران درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت : در پي برگزاري مناقصه اي در سال گذشته براي اكتشاف بلوكهاي هشت گانه خليج فارس ، شركت رپسول توانست بهترين پيشنهاد را براي اكتشاف دو بلوك فروز و ايرانمهر ارايه دهد .

مصطفي زين الدين اضافه كرد : مراحل قرارداد اين دو بلوك ميان شركت ملي نفت ايران و شركت رپسول نهايي شده و درحال انعقاد است .

به گفته وي ، چنانچه شركت رپسول در عمليات خود به نفت و گاز قابل توليد و فروش برسد مي تواند هزينه ها و حق الزحمه خود را بدون بهره از شركت ملي نفت ايران به عنوان كارفرما دريافت كند .

وي اضافه كرد : قرارداد توسعه اين دو بلوك اكتشافي همراه باهم امضا مي شود .

به گزارش خبرنگار ما چندي پيش نيز قرارداد اكتشاف بلوك توسن به عنوان يكي ديگر از اين بلوك هشتگانه با شركت برزيلي پترو براس منعقد شد .

براساس اين گزارش ، شركتهاي پيمانكاري موظف هستند از حداكثر توان داخلي در اين عمليات استفاده كنند .

