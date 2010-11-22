به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد رهبر امروز دوشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی این دانشگاه گفت: در این دانشکده ها دانشجویان در رشته های میان رشته ای پذیرش می شوند.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات کشور چند بعدی است و با شاخه ای از علوم نمی توان آنها را حل کرد، یاداور شد: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی فرصتی است تا محققان با شناسایی محققان سایر حوزه ها در جهت اجرای پروژه های میان رشته ای اقدام کنند.



رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه در حال حاضر 70 شرکت دانش بنیان در پارک فناوری دانشگاه تهران ایجاد شده است، افزود: در این نمایشگاه دستاوردهای محققان دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران، در بخش های دانشگاهی، پارک علم و فناوری و جهاد دانشگاهی عرضه شده است.