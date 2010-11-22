آغاز شمارش معکوس برای افتتاح بزرگترین پروژه گاز در غرب ایران

مجید بوجار زاده در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز شمارش معکوس برای بهره برداری از فاز اول خط لوله دوم انتقال گاز خرم آباد به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های صنعت گاز در غرب ایران، گفت: برای ساخت و بهره برداری از این خط لوله انتقال گاز طبیعی حدود یکهزار و 800 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

وی با اشاره به طول 123 کیلومتری فاز اول این خط لوله 36 اینچی انتقال گاز طبیعی، تصریح کرد: با بهره برداری از این پروژه امکان تامین گاز نیروگاه یکصد مگاواتی در دست ساخت خرم آباد و رفع مشکل احتمالی افت فشار گاز صنایع استان لرستان و سایر مشترکان مرتفع خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول همچنین امکان توسعه گازرسانی به شهرها و روستاهای مسیر این خط لوله همچون شهرهای کوهدشت و پلدختر هموار خواهد شد.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه با بهره برداری از این خط لوله گاز ظرفیت انتقال گاز طبیعی ایران حدود 30 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد، اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف اجرای این پروژه گازی افزایش پایداری شبکه ملی گاز به ویژه در استانهای غربی کشور بوده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر عملیات اجرایی فاز اول خط لوله دوم گاز خرم آباد به طور کامل به پایان رسیده است، بیان کرد: این پروژه گازی در روزهای آینده به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت.

بوجارزاده با بیان اینکه شرکت ملی گاز ایران به منظور افزایش پایداری شبکه ملی گاز و امکان انتقال پایدار این حامل انرژی از مبادی تولید به مصرف بهره برداری از چندین پروژه خط لوله و تاسیسات تقویت فشار گاز را در دستور کار دارد، تبیین کرد: بر اساس برنامه تدوین شده در سالجاری در مجموع چهار میلیارد و 300 میلیون دلار پروژه جدید گازی در سطح کشور راه اندازی خواهد شد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام شرکت ملی گاز ایران در سالجاری یکهزار و 730 کیلومتر خط لوله انتقال و 10 تاسیسات تقویت فشار گاز در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

هم اکنون عملیات ساخت و تکمیل خطوط لوله گاز پالایشگاه بیدبلند تا اهواز به طول 117 کیلومتر، اهواز – دهگلان کردستان 100 کیلومتر، پتاوه – پل کله به طول 175 کیلومتر، پالایشگاه هاشمی نژاد- سنگ بست 120 کیلومتر، سبزوار- سنگ بست به طول 187 کیلومتر، خطوط لوله شمال قزوین به طول 10 کیلومتر در حال انجام است.