به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه اکبر آبادی در نشست خبری امروز سه شنبه که در محل سازمان تربیت بدنی برگزار شد در مورد ارزیابی اش از بازیهای آسیایی و موفقیت ورزشکاران بانوی ایران گفت: این مدالها به نوعی نشان دهنده عملکرد یک ساله اخیر ورزش بانوان ایران است و امیدواریم که این روند در چند روز آینده و در چند رشته باقیمانده ادامه یابد تا بتوانیم به آنچه که وعده کرده بودیم عمل کنیم.

معاون ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه تا به امروز طبق آنچه که برنامه ریزی شده حرکت کرده ایم، خاطرنشان کرد: مطابق برنامه مدیریت می کنیم تا طبق برنامه حرکت رو به جلویی داشته باشیم. بازیهای آسیایی گوانگجو اولین برنامه ای بود که در حرکت مسیرمان داشته ایم.

اکبرآبادی با بیان اینکه در اعزام بانوان به گوانگجو سه هدف را دنبال می کردیم، گفت: ما در این اعزام ها سه هدف قهرمانی، مباحث فرهنگی و کسب تجربه را دنبال می کردیم. بانوان ما در رقابت‌های بوسان کره صاحب یک مدال و در دوحه قطر سه مدال شده بودند اما در بازیهای آسیایی گوانگجو تا به امروز شاهد کسب 11 مدال بودیم. روند حضور زنان ما هم به همین نسبت رشد کرده است. در بوسان 4 رشته، در دوحه 9 رشته و در این دوره شاهد حضور 14 رشته مسابقاتی بودیم. در دوحه با 27 ورزشکار و در گوانگجو 88 ورزشکار زن در بازیها شرکت کردند.

اکبرآبادی درخصوص حادثه رخ داده شده برای کاراته کار کشورمان گفت: ورزشکاران ما قبل از رقابت‌های خود از دهکده خارج نمی‌شوند و این اتفاق داخل دهکده اسکان ورزشکاران رخ داده و همه از جمله مدیر مسئول تیم کاراته بانوان نیز شاهد آن بوده است. ما شب گذشته نفر دوم این رشته را برای جایگزینی زنگنه راهی گوانگجو کردیم. سمیرا ملکی پور در همان وزن 68 کیلوگرم و از همان استان کرمانشاه عازم گوانگجو شد.

اکبرآبادی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در این خصوص که " با توجه به پیشرفت بانوان در بازیهای آسیایی آیا شاهد اختصاص بودجه های خاص یا افزایش اعتبارات در بخش بانوان در آینده خواهیم بود یا خیر؟" گفت: همین طور خواهد بود. سیاستی که دنبال شده است بر مبنای اصلاح زیرساختها بوده است و بودجه و اعتبارات بخشی از این بحث است. طی برنامه‌ریزی که در سال 89 داشتیم و این مسئله را به همه فدراسیون‌ها ابلاغ کردیم معتبرترین سند مالی بین سازمان و فدراسیون تفاهم نامه مالی است.

وی ادامه داد: بر اساس این اصلاح زیرساختها سهم زنان در این اعتبارنامه حداقل 30 درصد تا 50 درصد بودجه فدراسیون ها دیده شده است. در انعقاد این تفاهم نامه مالی نمایندگان سازمان هم حضور دارند بدین وسیله این تفاهم نامه فدراسیون را مکلف می کند تا حداقل 30 تا 50 درصد برای بخش بانوان هزینه کنند.

معاون ورزش بانوان در پاسخ به سئوال دیگری که " آیا با این روند موفقیت بانوان ایرانی در میادین ورزشی برون مرزی شاهد برداشته شدن تبعیض ها بین زنان و مردان خواهیم بود؟" ، خاطرنشان کرد: این مسئله با توجه ویژه ما به زیر ساختها در تمام ابعاد دیده شده است، به طوریکه در تلاشیم تا نواب رئیس بانوان در فدراسیون ها در مجامع با حق رای انتخاب شوند.

اکبرآبادی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه " رئیس سازمان تربیت بدنی از بررسی عملکرد رشته ها و احتمال تغییرات در آینده ورزش کشور خبر داده اند؟"، گفت: نگاه ما صرف مردان نبوده و به ورزش بانوان هم نگاه کرده ایم. در این مدت نقدی به همه رشته های حاضر در بازیهای آسیایی زده ایم. نگاه ما در ورزش نگاه کلی به زنان و مردان است و فرقی در بین مجموعه ها نمی بینیم. خوشبختانه تا به امروز عملکرد تیم ها خوب بوده و عمکلرد تیم ها تا پایان بازیها بررسی خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در این خصوص که " برخی از علمای دینی نسبت به پخش مسابقات ورزشی بانوان در رسانه های تصویری انتقاد دارند؟"، گفت: من مدتی پیش گزارش کاری را از ورزش بانوان به علمای دینی در خصوص ورزش زنان ونقش و تاثیر گذاری آنها در مباحث مختلف فرهنگی اجتماعی و سلامتی ارائه کردم. "مادر" اصلی ترین عضو و نقش تاثیر گذارترین فرد را در سلامتی جامعه دارد. آنها هم به این مسئله معتقد بوده اند. ما مطابق با چارچوب ها و اصول حرکت می کنیم.

معاون بانوان سازمان تربیت بدنی خاطرنشان کرد: مسئولین اگر تذکری می دهند خوب است و برای این بوده که ما دقت کنیم. اما تا به امروز تذکر خاصی نبوده است.

"با تاکید علمای دینی استان خراسان نسبت به توقف ورزش دوچرخه سواری در این استان چه شما تلاشی برای ادامه روند فعالیت ورزشی بانوان انجام دادید؟" وی در پاسخ به این سوال خبرنگاران گفت: من بعد از این مسئله خدمت آقای "علم الهدی" که یکی از علمای دینی ما هستند رسیدم. ایشان نظرات ارزشمندی را داشتند و ما هم گزارشی را از برنامه بانوان و تاثیر ورزش بانوان در جامعه دادیم. به جمع بندی خوبی رسیدیم که مدیریت حجم کلان جامعه که زنان آن را تشکیل می دهند باید حرکت های موثری داشته باشیم و در این برنامه این طور نیست که نتوانیم برنامه ریزی برای دختران کنیم. بعد از این گفتگو مطلب خاصی دیگر مطرح نشده است.

"برخی از رشته های ورزشی بانوان با هدف کسب تجربه به بازیهای آسیایی رفتند اما چرا برخی رشته ها همچون فوتبال یا تنیس روی میز که این روزها موفق بودند اعزام نشده اند؟"، وی در پاسخ به این سوال گفت: در بازیهای آسیایی فرصتی ایجاد شد تا برخی از رشته های بانوان هم به لحاظ فرهنگی و هم فنی راهی گوانگجو شوند. در مجموع تشخیص داده شد تا 14 رشته راهی این دیدارها شود. این به منزله این نیست که مابقی رشته ها شایستگی نداشته باشند. ما می خواهیم در روند مدیریت از حالت سنتی خارج شویم. به همین خاطر غیر از این اعزام تیم ها بحث داوران و تربیت آنها را هم در برنامه هایمان گنجانده ایم.

وی در همین خصوص ادامه داد: بحث اعزام جودو متفاوت بود. جودو درست چند روز قبل از این رقابتها مجوز حضور در مسابقات با حجاب اسلامی را گرفته بود و ما باید با اعزام این تیم شرایط را برای چهار سال دیگر مهیا می کردیم. این وضعیت برای فوتبال هم پیش آمده بود. رقابتهای فوتبال بازیهای آسیایی بسیار بالا بود و ما هنوز در بخش فوتبال بانوان نواقص و کاستی هایی داریم که در آینده با همدلی و برنامه ریزی بیشتر رفع خواهند شد. در فوتبال برای اعزام تیم هنوز به جمع بندی نرسیده بودیم و به همین دلیل این تیم در گوانگجو شرکت نکرد.

" بعد از اتفاقات دو روز گذشته در رشته کاراته شنیده می شود که شب گذشته کامران نایب رئیس بانوان فدراسیون کاراته برکنار شده است؟"، وی در این خصوص گفت: من امروز به ایران آمده ام و هنوز در مورد این مسئله اطلاعی ندارم. مسائلی پیش از بازیها مطرح می شد. نمی خواستیم در آستانه حضور تیم در این رقابت‌ها مشکلی پیش بیاید و تاثیری روی روند آماده سازی و روحیه تیم بگذارد زیرا می خواستیم هر طور شده تیم کاراته اعزام شود.

"شما در جایی عنوان کرده اید که نباید در خصوص عملکرد کاروان پاسخگو باشید؟" اکبرآبادی در پاسخ به این سوال گفت: من کوچک ترین نقش را در این موفقیت ها داشته ام. برنامه ریزی برای حضور در این رقابت‌ها چهار ساله بود. من یک سال و نیم است وارد سازمان شده ام و نمی توانم پاسخگوی برنامه نوشته شده از چهار سال پیش باشم اما وظیفه دارم تا از تیم ها حمایت و پشتیبانی کنم. ما قبل از این بازیها پیش بینی مدال داشتیم اما نوع و تعداد آن را پیش بینی نمی کردیم.

"با توجه به موفقیت های رشته تیراندازی و اینکه شما همزمان هم نایب رئیس فدراسیون تیراندازی هستید هم معاون سازمان تربیت بدنی آیا از این فدراسیون ورزشی جدا می شوید؟" وی با بیان اینکه بهتر است این مسئله طرح نشود گفت: تیراندازی جزء علایق من است که دنبال می کنم. بحث وظیفه جدا است. ما با کسب این سه مدال کاری غیر ممکن را ممکن کردیم و بعد از 60 سال تیراندازی ایران را صاحب مدال در آسیا کردیم. ما نگاه فراجنسیتی کردیم و هر فردی را که قابل بود و شایسته بود در برنامه ریزی ها گنجاندیم. علت موفقیت ما هم همین مسئله بوده است. در ورزش این کشورها هستند که ارزیابی می شوند نه جنسیت ورزشکاران. زمانی نتیجه می گیریم که نگاه ما فرا جنسیتی باشد.

"بسکتبال مدتهاست که خواستار اعزام به رقابتهای برون مرزی بوده است چه برنامه ای برای این رشته دارید؟" وی با اشاره به صحبت های انجام شده با مشحون رئیس این فدراسیون در حاشیه بازیهای آسیایی گفت: برنامه ریزی های انجام شده برای این رشته صورت گرفته است تا این رشته هم در بخش بانوان در برنامه های برون مرزی شرکت کند.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو برگزار می شود که طی روزهای آینده بانوان ایران در این میدان باز هم به رقابت با حریفان می پردازند.