یهودی سازی دیوار براق تکمیل روند تجاوزات صهیونیستها است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البعث سوریه در مطلبی با عنوان "دسیسه های یهودی سازی و ضمانت های واشنگتن" می نویسد: در زمانی که افکارعمومی جهانی و همچنین فلسطینی ها به موضوعاتی مانند شهرک سازی و ضمانت ها و مشوق های آمریکایی به اسرائیل مشغول هستند، چرخ اشغالگری روند تکمیلی عملیات یهودی سازی را به شکلی طی می کند که به مرحله پیشرفت آن رسیده است.

این روزنامه می افزاید: از این منظر می توان دسیسه یهودی سازی محیط اطراف دیوار براق تا جنوب غربی مسجد الاقصی را گام دیگر از توطئه های شوم صهیونیستی به شمار آورد.

اینکه گفته می شود دولت های رژیم صهیونیستی از روز به کار آمدنشان تاکنون دست از اجرای پروژه ها و دسیسه های شهرک سازی و کوچ اجباری فلسطینی بیت المقدس و همچنین مناطق کرانه باختری و مناطقی که اعراب 48 در آن ساکنند برنداشتند سخنی لغو و بیهوده نیست.

اما نکته اینجا است که امروز این دسیسه شکل خطرناک تری به خود گرفته است، چرا که دولت تندرو و نژاد پرست کنونی رژیم صهیونیستی امروز از روی عمد و به منظور اجرای این توطئه شوم آثار تاریخی و مقدس مسلمانان را تحت چتر حمایتی آمریکا هدف قرار داده و درصدد محو کردن آنان است.

البعث همچنین تاکید می کند: جنایت اخیری که درحق دیوار براق در حال انجام است چیزی نیست مگر تکمیل دسیسه های نژادپرستانه صهیونیست ها که تحت حمایت و ضمانت های آمریکا شکل جدی گرفته و به سرعت درحال وقوع است.

این روزنامه سوری در پایان تاکید می کند: اسرائیلی ها هرگز دست از تجاوزات و دسیسه های یهودی سازی خود بر نمی دارند چرا که مطمئن هستند که دولت آمریکا نه تنها این رژیم را تحت فشار قرار نمی دهد بلکه تامین امنیت اسرائیل را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.