پیروزی خوزستان و تهران در لیگ دسته اول کشتی فرنگی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم از دور برگشت مسابقات کشتی فرنگی لیگ دسته اول باشگاه های کشور (جام خلیج فارس) عصر امروز دوشنبه با برگزاری دو دیدار در شهرهای اهواز و تهران به پایان رسید که طی آن تیم‌های فولاد اکسین خوزستان و دانشگاه پیام نور تهران مقابل رقیبان خود به پیروزی رسیدند.

- نتایج دیدارهای امروز مسابقات کشتی فرنگی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* فولاد اکسین خوزستان 7 - برنا باطری شیرازصفر

*دانشگاه پیام نور 5 - پالایش گاز ایلام 2