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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۳۳

پیروزی خوزستان و تهران در لیگ دسته اول کشتی فرنگی

پیروزی خوزستان و تهران در لیگ دسته اول کشتی فرنگی

در پایان هفته چهارم از دور برگشت رقابت‌های لیگ دسته اول کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور نمایندگان خوزستان و تهران مقابل رقبای خود به پیروزی رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم از دور برگشت مسابقات کشتی فرنگی لیگ دسته اول باشگاه های کشور (جام خلیج فارس) عصر امروز دوشنبه با برگزاری دو دیدار در شهرهای اهواز و تهران به پایان رسید که طی آن تیم‌های فولاد اکسین خوزستان و دانشگاه پیام نور تهران مقابل رقیبان خود به پیروزی رسیدند.

- نتایج دیدارهای امروز مسابقات کشتی فرنگی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
* فولاد اکسین خوزستان 7 - برنا باطری شیرازصفر
*دانشگاه پیام نور 5 - پالایش گاز ایلام 2
 
در پایان هفته چهارم از دور برگشت مسابقات کشتی فرنگی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و در یک هفته به پایان این رقابتها  تیم فولاد اکسین خوزستان با 7 پیروزی قهرمان شد. این هفته نماینده خوزستان استراحت داشت. هفته پنجم از دور برگشت و پایانی این رقابتها روز دوشنبه 8 آذرماه برگزار می‌شود.
کد مطلب 1196449

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