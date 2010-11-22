عوارض صادراتى انواع سنگهاى خام و کارنشده تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و واردات با توجه به تشخیص شورای عالی صادرات و بنا به پیشـنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی، عوارض صادراتى انواع سنگ هاى خام و کارنشده به صورت بلوک یا اسلب، کنستانتره سنگ آهن و گندله سنگ آهن را تعیین کرد.

عوارض صادراتی سنگهای خام و کارنشده به صورت بلوک یا اسلب به میزان هفتاد درصد تعیین می‌شود، همچنین عوارض صادراتی کنستانتره سنگ آهن به میزان پنجاه درصد تعیین می‌شود.

بر اساس این مصوبه، عوارض صادراتی گندله سنگ آهن به میزان سی و پنج درصد تعیین می‌‌شود. این تصویب‌نامه دو ماه پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است.

این مصوبه پس از تأیید رئیس ‌جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

