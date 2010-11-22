مقررات بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مقررات بیست ونهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در سه بخش کلی مسابقه سینمای ایران، مسابقه بین‌الملل و مسابقه مواد تبلیغاتی به همراه فرم شرکت در جشنواره منتشر شد. در بخش مسابقه سینمای ایران، فیلم‌های سینمایی که تا بهمن ماه 1389 و همچنین در دوره‌های گذشته جشنواره به نمایش در نیامده‌اند می‌توانند متقاضی شرکت در این بخش باشند.

در این بخش 17 جایزه شامل سیمرغ زرین جایزه ویژه سینمای ایران به بهترین فیلم با نگاه ملی، سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی، سیمرغ بلورین بهترین فیلم به تهیه‌کننده، سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه، سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه اقتباسی، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد و سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری اهدا خواهد شد.

همچنین دیگر سیمرغ‌های این بخش که در مراسم 26 بهمن ماه اهدا خواهد شد، سیمرغ بلورین بهترین تدوین، سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، سیمرغ بلورین بهترین صدابرداری، سیمرغ بلورین صداگذاری، سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه و لباس، سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های ویژه و سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی.

بخش مرور سینمای ایران (خارج از مسابقه) شامل آثاری می‌شود که به لحاظ محدودیت‌های مربوط به تعداد فیلم‌های بخش مسابقه موفق به حضور در بخش رقابتی نشده‌اند و یا به دلیل عضویت یکی از سازندگان فیلم در هیئت داوری امکان نمایش در بخش مسابقه را ندارند و در نهایت، سازنده فیلم خواستار نمایش اثرش در این بخش شده باشد.

در بخش مسابقه فیلم‌های اول (نگاه نو) نیز علاوه بر اهدای دو سیمرغ بلورین در بخش‌های بهترین کارگردانی و بهترین فیلم، امسال 4 دیپلم افتخار قطعی به این بخش اضافه شده است که شامل دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه، بهترین دستاورد هنری یا فنی، بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد خواهد بود.

در بخش مسابقه آثار ویدئویی (ویدئو سینما) نیز آثاری ویدئویی بلندی که در دو سال گذشته نمایش عمومی نداشته‌اند، در دوره‌های قبلی جشنواره فجر اکران نشده و یا از صداوسیما پخش نشده باشند، می‌توانند شرکت کنند که همچون سال‌های قبل، دو سیمرغ در بخش های بهترین کارگردانی، و بهترین اثر ویدئویی بلند اهدا خواهد شد، ضمن این که در این بخش نیز امسال برای اولین بار چهار دیپلم افتخار در بخش‌های بهترین فیلمنامه، بهترین دستاورد هنری یا فنی، بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد اهدا می‌شود.

سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و جوایز جنبی (تجلی اراده ملی) از دیگر جوایز بخش مسابقه سینمای ایران بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر خواهد بود. بخش بین‌الملل بیست ونهمین جشنواره فیلم فجر در هشت بخش کلی جام جهان‌نما (مسابقه سینمای بین‌الملل)، جلوه‌گاه شرق (مسابقه سینمای آسیا)، ققنوس زرین همگرایی آسیا (جایزه مشترک با مجمع مجالس آسیایی)، بیرق طلایی (جایزه ویژه مصطفی عقاد)، راه انبیاء(عدالت‌خواهی و ظلم ستیزی)، جایزه حقوق بشر اسلامی و نمایش‌های ویژه خواهد بود که مراسم اختتامیه این بخش در تاریخ 19 بهمن ماه برگزار خواهد شد.

در بخش جام جهان‌نما (مسابقه سینمای بین‌الملل) فیلم‌هایی به نمایش درخواهد آمد که سال تولید آنها از 2008 میلادی به بعد و به زبان اصلی و دارای زیرنویس باشند که از هر کشور دو فیلم بلند و از ایران نیز سه فیلم بلند می‌توانند در این بخش شرکت کنند.

سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی، سیمرغ بلورین بهترین فیلم، سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه، دیپلم افتخار بهترین بازیگر و دیپلم افتخار بهترین دستاورد هنری یا فنی به برگزیدگان این بخش اهدا خواهد شد، ضمن این که جایزه ویژه هیئت داوران و دیپلم افتخار بهترین فیلم از دید تماشاگران دیگر جوایز این بخش هستند.

برپایه این خبر، مسابقه مواد تبلیغاتی و اطلاع رسانی سینمای ایران نیز بخش دیگر جشنواره بین‌المللی فیلم فجر است که در چهار زیر مجموعه عکس، پوستر، گرافیک محیطی، آنونس و تیزر برگزار می‌شود و آثار متقاضی شرکت در این بخش، باید در حد فاصل زمانی بیست وهشتمین تا بیست ونهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش عمومی در آمده باشند.

به گزارش ستاد اطلاع‌رسانی موسسه امور جشنواره‌های فیلم، آخرین زمان تحویل نسخه اصلی فیلم‌های پذیرفته شده در بیست ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر 30 آذرماه خواهد بود و علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی قدیمی جشنواره http://fajrfestival.ir/28th/pe/ نسبت به دریافت فایل مقررات و فرم جشنواره اقدام کنند.