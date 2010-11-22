گزارش اثرات مخرب جزایر مصنوعی در خلیج فارس تدوین می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به هرمزگان، منوچهر متکی که به بندرعباس سفر کرده در کنفرانسی مطبوعاتی در این شهر حضور یافت و در پاسخ به خبرنگار مهر که پرسید آیا نگرانی های کشورهای منطقه پیرامون احداث جزایر مصنوعی به مجامع بین المللی ارائه شده گفت: ازمدتی قبل این موضوع در دستور کار بوده و در حال جمع آوری نظرات کارشناسان و متخصصان در این زمینه هستیم.

وی در خصوص اثرات مخرب جزایر مصنوعی در خلیج فارس گفت: مدت زمانی که آب در حاشیه جنوبی خلیج فارس جریان می یابد بیش از زمانی است که آب از شمال وارد می شود و این تاخیر در حرکت جریان آب به نظر کارشناسان تبعاتی به لحاظ زیست محیطی و اثرات منفی بر آبزیان دارد.

متکی تاکید کرد: کارشناسان در حال تدوین این دیدگاه ها از طریق سازمان های منطقه ای و بین المللی مرتبط با محیط زیست هستند.

وزیر خارجه همچنین گفت: اقدامات سازمان های مردم نهاد که به این موضوع توجه دارند و آن را در دستور پیگیری قرار داده اند یک گام ارزشمند است.