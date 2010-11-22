مصرف ماهی از بروز عفونتهای لثوی پیشگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، از جمله علائم بیماریهای لثوی می توان به التهاب، قرمزی و دردهای لثه اشاره کرد. این بیماریها می توانند موجب شل شدن و در نهایت افتادن دندانها شوند. در این میان، بیماری عفونت "پیوره" (pyorrhoea) یا التهاب لثه یکی از بیماریهای شایع دهان و دندان است.

اکنون گروهی از دانشمندان دانشگاه هاروارد دریافتند که با مصرف اسیدهای چرب اشباع نشده که به "امگا- 3" و "امگا- 6" معروفند و به میزان فراوان در ماهی یافت می شوند می توان از بروز این بیماری پیشگیری کرد.

این محققان اطلاعات جمع آوری شده مربوط به 9 هزار بزرگسال را که از 1999 تا 2004 توسط شورای ارزیابی بهداشت و تغذیه ملی آمریکا انجام شده بود مورد بررسی قرار دادند.

براساس گزارش WebMD، این پژوهشگران در این تحقیق مصرف بعضی از اسیدهای چرب اشباع نشده از جمله دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA)، ایکوزاپنتوانیک اسید (EPA) و اسید لینولئیک را در ارتباط با حضور "پیوره" ارزیابی کردند.

این اطلاعات نشان داد که این بیماری لثوی به طور کلی 2/8 درصد از جمعیت را درگیر می کند اما در کسانی که به میزان زیادی از اسید چرب غیراشباع DHA مصرف می کنند احتمال بروز این بیماری به میزان 30 درصد کاهش می یابد.

همچنین در بین افرادی که از EPA مصرف می کنند احتمال وقوع پیوره 23 درصد کاهش می یابد. این درحالی است که به نظر می رسد اسید لینولئیک توانایی بالایی برای پیشگیری از این بیماری نداشته باشد.

برای کسب این نتایج تنها مصرف 40 میلیگرم DHA و 10 میلیگرم EPA در روز کافی است. برای درک بهتر می توان گفت که در 100 گرم ماهی قزل آلا یا ماهی تن بیش از یک گرم DHA وجود دارد.