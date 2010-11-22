به گزارش خبرنگار مهر، براساس بررسی های به عمل آمده و مطالعات انجام شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد وضعیت ارائه خدمات عمومی انتقال داده از طریق خطوط کابلی (ADSL) مشخص شد که عدم وجود رویه ها و دستورالعمل های شفاف در تعاملات بین دارندگان پروانه PAP ، مشکلات عدیده ای را به وجود آورده و عملا روند واگذاری و توسعه خدمات ADSL را با کندی مواجه کرده است.

از جمله موارد مطرح شده از سوی دارندگان پروانه ندا می توان به عدم تخصیص فضا، عدم تخصیص و افزایش ظرفیت دیتا و اینترنت، عدم موافقت جایگزینی تجهیزات غیر فعال و افزایش ظرفیت، نامشخص بودن وضعیت مشترکان ADSL پس از تغییر بستر ارتباطی و نیز جلوگیری از ورود و حضور این شرکتها در مراکز مخابراتی اشاره کرد.

براین اساس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دوم آبان ماه سال جاری و در جلسه شماره 97 خود براساس بند "د" ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و قسمت "ت" بند 9 ماده 6 اساسنامه سازمان رگولاتوری آیین نامه تعاملی شرکتهای مخابراتی با شرکتهای ندا را برای ساماندهی و تنظیم روابط بین دارندگان پروانه و هموار کردن مسیر توسعه پورت های پرسرعت اینترنت تصویب کرد تا واگذاری خدمات شرکتهای مخابراتی به PAP ها شکل قانونمند به خود گیرد.

کارشناسان تصویب آیین نامه شماره 97 کمیسیون تنظیم مقررات را جدی ترین اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جهت شفاف سازی مسائل اولیه واگشایی خدمات سیم مسی (آن باندلینگ) عنوان می کنند.

به اعتقاد آنها پس از گذشت حدود هفت سال از صدور پروانه های PAP، این بار اولی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای شفاف سازی و احقاق حقوق فعالان در این حوزه چنین اقدامی انجام داده که بی تردید مردم بیشترین نفع را از چنین اقدامی به دست خواهند آورد.

انحصار مخابرات در عرصه امکانات مخابراتی شکسته می شود

محمدحسن شانه ساز زاده مدیرعامل شرکت شاتل به عنوان یکی از 11 شرکت دارای مجوز ارائه خدمات اینترنت ADSL از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تهیه این آیین نامه را اقدام مثبتی برای کمرنگ کردن تناقض صدور پروانه برای شرکتی که امکانات انحصاری در اختیار دارد، تلقی کرد.

وی با بیان اینکه آیین نامه تعاملی واگذاری خدمات شرکتهای مخابراتی و شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت (PAP) یکی از این اقداماتی است که بی تردید با وجود فشارها، تهیه و تصویب آن پیچ و خم های زیادی را پشت سر گذاشته است ادامه داد: متاسفانه براساس پروانه ای که در وزارت وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیریت سابق سازمان تنظیم مقررات به شرکت مخابرات ایران داده شده است، زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز برای ارایه سرویس DSL به صورت انحصاری در اختیار شرکت مخابرات ایران قرار گرفته است و شرکت های PAP برای ارائه سرویس، هم مشتری و هم رقیب مخابرات هستند و حتی شرکت های PAP در دریافت امکانات مخابراتی با 30 شرکت استانی طرف هستند که خود را رقیب شرکت های PAP می دانند.

شانه ساز زاده اضافه کرد: به همین دلیل ضرورت داشت که شرکت های مخابراتی در چارچوب مشخص تری با شرکت های PAP همکاری کنند و اقدامات مبتنی بر سلیقه شخصی یا نگاه صرفا مالی تا حد امکان بهبود یابد.

مشکلات PAP ها بعد از خصوصی سازی مخابرات پررنگ تر شده است

وی با اشاره به خاستگاه تنظیم آیین نامه تعاملی واگذاری خدمات شرکت های مخابراتی و شرکت های ندا گفت: شرکت های PAP برای ارائه سرویس ADSL با مشکلات مختلفی با شرکت های مخابراتی مواجه بوده اند که این مشکلات پس از خصوصی شدن مخابرات ایران، به مراتب بدتر شده است.

مدیرعامل آریا رسانه تدبیر مهم ترین این مشکلات را مربوط به عدم واگذاری یا واگذاری به سبک قطره چکانی فضای پسیو، عدم واگذاری ظرفیت انتقال بین مراکز هم زمان با قیمت شکنی سرویسهای مخابراتی و نیز عدم همکاری برای نصب تجهیزات جایگزین توسط شرکتهای PAP با وجود داشتن مجوز از سازمان تنظیم مقررات عنوان کرد و ادامه داد: فروش اجباری یا درهم فروشی سرویس های مخابراتی، قطع کردن سرویس شرکت های PAP بدون توجه به مصوبات کمیسیون، عدم رعایت قیمت های مصوب کمیسیون، افزایش چندین برابری قیمت خدمات برخلاف مصوبات کمیسیون، عدم اجرای توافق نامه سطح خدمات (SLA)، عدم رعایت قوانین و استانداردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی چون مالیات تکلیفی، مالیات بر ارزش افزوده و عدم ارائه فرمت های استاندارد فاکتورها و قبوض پرداختی شرکت های PAP به مخابرات از جمله مشکلات فی مابین مخابرات و PAP ها بود که تصویب این آیین نامه را به ضرورت تبدیل کرد.



رگولاتوری برخوردهای قاطع تری داشته باشد

به گزارش مهر، شانه ساز زاده با اشاره به ضمانت اجرایی این آیین نامه که به شیوه برخورد سازمان تنظیم مقررات با شرکت های مخابراتی بستگی دارد گفت: باید دید که آیا رگولاتوری به آنان مانند شرکت های PAP اخطار می دهد و در صورت لزوم برخوردهای قاطع تری همچون تعلیق پروانه، جریمه نقدی، اجرا گذاشتن ضمانت نامه بانکی و اقدامهای دیگر در این باره صورت می پذیرد یا خیر. اما شواهد حاکی از آن است که این آیین نامه مصمم دنبال خواهد شد.



شانه ساززاده در مورد نقاط قوت و ضعف این آئین نامه نیز گفت: بزرگ ترین نقطه قوت این مصوبه این است که به 80 درصد از مسائل موجود به صراحت اشاره شده و تنها در چند مورد همچون انتقال بین مراکز این صراحت وجود ندارد.



وی گفت: در صورت عدم ایفای تعهدات مشخص شده توسط هریک از طرفین (شرکت مخابرات ایران و شرکتهای ندا) شرکت خاطی متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود، همچنین تعهدات هر یک از طرفین کمی شده است و برای انجام کارها زمان بندی مشخصی تعیین شده که انحصار شرکت مخابرات ایران در لایه انتقال کم رنگ تر شده است. این مهم کمک بسزایی در افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده سرویس ها خواهد داشت که به طور حتم ذینفع اصلی آن مردم خواهند بود.