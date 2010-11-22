خراسان شمالی آماده اجرای هدفمند کردن یارانه ها است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت ظهر دوسنبه در جلسه ای با مدیران استان، اجرای این طرح را در طول تاریخ ایران بی نظیر خواند و اظهارداشت: این طرح زمینه ساز یک تحول عظیم اقتصادی خواهد بود و با اجرای آن عدالت برقرار می شود.

وی تصریح کرد: هدفمند کردن یارانه ها در گذشته نیز مطرح شده اما به دلایلی تاکنون عملیاتی نشده بود اما امروز دستگاههای ملی، استانی و شهرستانی نسبت به این طرح اشراف کامل دارند و مردم از طریق رسانه ها توجیه می شوند.



مقام عالی دولت در خراسان شمالی افزایش عدالت در کمکهای پرداختی دولت به جامعه افزایش قدرت خانواده های کم درآمد، اصلاح الگوی مصرف، کاهش فساد، رانت و اتلاف منابع ناشی از یارانه های غیرهدفمند،‌ مصرف بهینه انرژی و کاهش قاچاق، افزایش کارآیی نظام اقتصادی از طریق آزاد سازی قیمتها و شفاف سازی رقابتی کردن فضای کسب و کار را از مزایای طرح بزرگ هدفمند کردن یارانه ها برشمرد.



شفقت با اشاره به اینکه در سالهای گذشته حدود 120میلیارد تومان یارانه در کشور توزیع می شد و هر کس بیشتر مصرف می کرد بیشترین بهره را می برد افزود: با هدفمند کردن یارانه ها، ‌همه آحاد جامعه بطور مساوی از مزایای آن بهره مند خواهند شد.



وی افزود: استاندار، فرمانداران و بخشداران مسئولان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها هستند و فرمانداران باید نسبت به جزئیات این طرح آشنایی داشته باشند و با مراجعه به دستگاههای ذیربط اطلاعات لازم را کسب نمایند.



استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: استان از نظر سطح قیمتها همگن است و اختلاف قیمت آنچنانی در سطح استان نداریم مسئولان بکوشند این طرح را توجیه کنند و فضای کاذب به وجود آمده را از بین ببرند.



وی با بیان اینکه دشمن در همه زمینه ها از جمله اجرای طرح اقتصادی هدفمند کرن یارانه ها بسیج شده، خاطرنشان کرد: دشمن در مقابل پیشرفت و توسعه های علمی و اقتصادی کشور مساله تحریم را طرح می کند اما به همت جوانان و متخصصین و هدایت های مقام معظم رهبری و مدیریت رئیس جمهور، تحریمها به بی خاصیت ترین سیاست تبدیل شده است.



مقام عالی دولت در استان به مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور به استان اشاره کرد و افزود: مجری مصوبات شخص مدیر دستگاه است و مدیران دستگاهها موظفند مصوبات مربوط به دستگاه خود را پیگیری کرده و برای آن جدول بودجه تعیین کنند.



وی از روسای دستگاههای اجرایی خواست از هم اکنون پروژه های اساسی را از وزارتخانه متبوع خود پیگیری کنند تا پروژه ها در برنامه 90 ملی گنجانده شود.