به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی که برای شرکت در بیستمین همایش بین المللی خلیج فارس به بندرعباس سفر کرده است ظهر امروز دوشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی با حضور خبرنگاران به تشریح اهداف و برنامه های این اجلاس پرداخت.

وی در خصوص برگزاری بیستمین اجلاس خلیج فارس در بندرعباس گفت: بعد از 20 سال امسال برای نخستین بار کنفرانس خلیج فارس در خود خلیج فارس و در حاشیه آبهای نیلگون خلیج فارس برگزار می شود.

وی با اشاره به پیشینه طولانی اهمیت استراتژیک خلیج فارس گفت: بیش از 60 درصد انرژی مورد نیاز جهان در این منطقه تامین می شود و علاوه بر این منطقه نقش مهمی در تجارات و مبادلات منطقه دارد.

متکی با اشاره به اینکه خلیج فارس مردمانی با بیشترین اشتراکات تاریخی تمدنی، اعتقادی و دینی دارد ، گفت: این منطقه منافع و نگرانی های مشترک دارد و این کنفرانس با هدف تقویت همگرایی و پرداختن به ابعاد مختلف خلیج فارس شامل انرژی، امنیت منطقه ای، همکاری دسته جمعی، محیط زیست با حضور صاحبنظران و کارشناسان برپا شده است.

وزیر خارجه ابراز امیدواری کرد در این اجلاس 3 روزه مسائل مختلف مورد تبادل نظر قرار گیرد و گفت امیدواریم در سالهای آینده این اجلاس در دیگر استانها تکرار شود.

وی تاکید کرد: این موضوعات در 4 میزگرد توسط کارشناسان با ارائه مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص پیام کنفرانس خلیج فارس گفت: پیام این کنفرانس در منطقه دوستی، همزیستی مسالمت آمیز و همکاری دسته جمعی در همه حوزه هایی است که منافع ما و نگرانی ما را در بر می گیرد و پیام این کنفرانس به کشورهای فرامنطقه ای تعامل سازنده با همه کشورها که روابط عادلانه با کشورهای حوزه خلیج فارس است ، برای کسانی که هنوز از خوی زیاده خواهی و دخالت در امور کشورها باز نگشته اند و واقعیت سالهای اخیر آنها را سر عقل نیاورده نیز روشن است که کشورهای منطقه قادر به حل مشکلاتشان هستند.

متکی تاکید کرد: بحران های منطقه ای نشان داده دخالت های خارجی سیاست شکست خورده طی سالهای گذشته است.

وزیر خارجه در پاسخ به سئوالی در خصوص استفاده از نام های جعلی برای خلیج فارس گفت: خلیج فارس برای تمامی جهانیان نامی شناخته شده است و اسنادی که از بیش از 3 هزار سال پیش با ما سخن می گوید و جدیدترین آنها که دستورالعمل دبیر کل سازمان ملل است حکایت از این نام دارد.

وی گفت: این اقدامات مثل این است که کشوری نام شهر یا پایتختش را عوض کند. خلیج فارس یک نام شناخته شده تاریخی و همیشگی است.

متکی در خصوص اقدامات در جعل نام خلیج فارس گفت: برخی از برخوردها سیاسی و احساسی است و حتما موجب تغییر چیزی نخواهد شد.

وزیر خارجه در پاسخ به سئوالی در خصوص مذاکرات روسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه اجلاس خزر در باکو گفت: ایران و روسیه در حوزه های گسترده با هم همکاری می کنند و گفتگوهای صریح و سازنده روسای دو کشور چشم اندازهای خوبی برای تداوم رایزنی ها و تبادل نظرها و جستجوها برای زمینه های همکاری دو کشور فراهم می کند.

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم با رفت و آمدهای بیشتر زمینه های تعمیق دوستی دو کشور در برابر بدخواهان و کسانی که با اهداف خاصی این مناسبات را از مسیر طبیعی قصد دارند خارج کنند در جهت منافع و مصالح دو ملت، منطقه و محیط بین المللی ساماندهی کنیم.

متکی در پاسخ به سئوال دیگری پیرامون گفتگوی روز گذشته اش با داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه، تصریح کرد: گفتگو با وزیران خارجه را همیشه داریم. در این گفتگو در رابطه با همکاری های منطقه ای که پیش تر با برخی کشورها از جمله آذربایجان در خصوص آن هماهنگی هایی داشتیم تبادل نظر شد.

رئیس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: وزیر خارجه ترکیه نیز مواضع کشورش را مبنی بر مخالفت ترکیه با ادعا و اقدام برخی کشورها که اعلام جمهوری اسلامی ایران را به عنوان تهدید ناتو را دنبال می کردند، تشریح کرد.

متکی گفت: ترکیه از آغاز این بازی موضع مخالف خود را با آن اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه در مذاکره با وزیر خارجه ترکیه مسائل عراق نیز مورد تبادل نظر قرار گرفت، عنوان کرد: سامان گرفتن عراق و تعیین مسئولان جدید عراق مورد استقبال ایران است و ما امیدواریم که دولت جدید عراق هر چه سریعتر شکل بگیرد چرا که عراق با ظرفیتی که دارد اگر هر چه سریعتر دولت در آن تشکیل شود موجب ثبات و آرامش بیشتر و نقش آفرینی با دیگر کشورها و ورود موثرش در سازوکارهای منطقه ای است.

وی تاکید کرد ما از شکل گیری سریع تر دولت در عراق حمایت می کنیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اظهارات سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در اجلاس ناتو در لیسبون گفت: فرانسه دنبال بازی هایی که دیگران طراحی کرده اند نباشد.

متکی ادامه داد: ملت فرانسه انتظار دارد، دولتمردانش به فرانسه مستقل برآمده از رنسانس اروپا بیندیشد و سیاست های سالهای اخیرش در پیروی از دیگران را دنبال نکند.

وزیر خارجه ناتو را تجربه شکست خورده دانست و گفت: از قدیم گفته اند آزموده را آزمودن خطاست. ناتو تجربه ای شکست خورده در رویکرد نظامی در افغانستان به ما ارائه می دهد.

وی تصریح کرد: نه برای ناتو و نه مخالفین ناتو روی آوری به نظامی گری و سیاست های خشن نه کارآمد است ونه اگر زمانی موجب ترس و دلهره می شد برای ملت های مناطق مختلف جهان ترس آفرین است.

متکی در پایان این کنفرانس خبری از نقش رسانه ها در اطلاع رسانی این کنفرانس تقدیر و تشکر کرد.