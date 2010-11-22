سپاه عاشورا میزبان جشنواره تئاتر سراسری بسیج است

به گزارش خبرگزاری مهر در تبریز، محمداساعیل سعیدی پیشس از ظهر دوشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این جشنواره با حضور 25 گروه تئاتر کشوری برگزار می‌شود و در ایام هفته بسیج تالارهای بزرگ شهر میزبان این گروه‌های تئاتر هستند.

وی در تشریح برنامه‌های هفته بسیج گفت: صدها برنامه متنوع از سوی نواحی بسیج در سراسر استان در یک هفته برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه از آثار منتخب بسیجیان و برگزاری مراسم تجلیل از اساتید نخبه بسیجی و برگزاری نشست‌های ویژه در دانشگاه به همت بسیج دانشجویی از برنامه‌های دانشگاهی بسیج است که در دانشگاه‌های استان برگزار می‌شود.

سعیدی افزود: افتتاح پروژه‌های محرومیت‌زدایی و اعزام تیم‌های پزشکی و اجرای ویزیت رایگان در مطب‌های پزشکان بسیجی نیز با مشارکت بسیجیان فرهیخته و پزشک صورت می‌گیرد.

وی گفت: برگزاری نشست‌های متعدد با روسای عشایر و مسئولان مراکز پزشکی استان از دیگر برنامه‌ها‌ست که با حضور مسئولان بسیج برگزار می‌شود.

سعیدی گفت: با هدف آمادگی همه‌جانبه نیروهای بسیجی اردوی آمادگی از روز چهارم با حضور گردان‌‌های عاشورا‌، امام حسین و امام علی (ع) برگزار می‌شود که به مدت 24 ساعت در اردو حضور دارند و پس از این زمان به صورت هماهنگ در نماز جمعه حاضر می‌شوند.

رئیس ستاد هفته بسیج استان خاطر‌نشان کرد: عطر افشانی و غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شاهد و نیز برگزاری دعای کمیل و برگزاری جشن ولایت در دانشگاه پیام‌نور و برگزاری جشن غدیر همزمان با عید غدیر خم برگزار می‌شود.

وی از برگزاری برنامه عمومی در تمام گلزارهای شهدای استان برای عطر افشانی قبور شهدا خبر داد و گفت: این مراسم به صورت نمادین از ساعت 15 در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز برگزار می‌شود.

رئیس ستاد هفته بسیج آذربایجان شرقی یادآور شد: در روز جمعه نیز برنامه‌های متعددی در سراسر استان و از جمله در میادین نماز جمعه تبریز برگزار می‌شود و فرمانده سپاه عاشورا قبل از خطبه‌های نماز جمعه تبریز سخنرانی می‌کند.

سعیدی از برگزاری برنامه‌های روز هفتم بسیج خبر داد و گفت: برگزاری همایش عفاف و حجاب، برگزاری یازدهمین جشنواره سرود نغمه عشق بسیج دانش‌آموزی و برگزاری همایش عفاف و حجاب برای خواهران بسبج کارمندی اجرا می‌شود.