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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۲

سپاه عاشورا میزبان جشنواره تئاتر سراسری بسیج است

سپاه عاشورا میزبان جشنواره تئاتر سراسری بسیج است

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد هفته بسیج آذربایجان شرقی گفت: جشنواره تئاتر سراسری بسیج در سال جاری به میزبانی سپاه عاشورا در تبریز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر در تبریز، محمداساعیل سعیدی پیشس از ظهر دوشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این جشنواره با حضور 25 گروه تئاتر کشوری برگزار می‌شود و در ایام هفته بسیج تالارهای بزرگ شهر میزبان این گروه‌های تئاتر هستند.

وی در تشریح برنامه‌های هفته بسیج گفت: صدها برنامه متنوع از سوی نواحی بسیج در سراسر استان در یک هفته برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه از آثار منتخب بسیجیان و برگزاری مراسم تجلیل از اساتید نخبه بسیجی و برگزاری نشست‌های ویژه در دانشگاه به همت بسیج دانشجویی از برنامه‌های دانشگاهی بسیج است که در دانشگاه‌های استان برگزار می‌شود.

سعیدی افزود: افتتاح پروژه‌های محرومیت‌زدایی و اعزام تیم‌های پزشکی و اجرای ویزیت رایگان در مطب‌های پزشکان بسیجی نیز با مشارکت بسیجیان فرهیخته و پزشک صورت می‌گیرد.

وی گفت: برگزاری نشست‌های متعدد با روسای عشایر و مسئولان مراکز پزشکی استان از دیگر برنامه‌ها‌ست که با حضور مسئولان بسیج برگزار می‌شود.

سعیدی گفت: با هدف آمادگی همه‌جانبه نیروهای بسیجی اردوی آمادگی از روز چهارم با حضور گردان‌‌های عاشورا‌، امام حسین و امام علی (ع) برگزار می‌شود که به مدت 24 ساعت در اردو حضور دارند و پس از این زمان به صورت هماهنگ در نماز جمعه حاضر می‌شوند.

رئیس ستاد هفته بسیج استان خاطر‌نشان کرد: عطر افشانی و غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شاهد و نیز برگزاری دعای کمیل و برگزاری جشن ولایت در دانشگاه پیام‌نور و برگزاری جشن غدیر همزمان با عید غدیر خم برگزار می‌شود.

وی از برگزاری برنامه عمومی در تمام گلزارهای شهدای استان برای عطر افشانی قبور شهدا خبر داد و گفت: این مراسم به صورت نمادین از ساعت 15 در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز برگزار می‌شود.

رئیس ستاد هفته بسیج آذربایجان شرقی یادآور شد: در روز جمعه نیز برنامه‌های متعددی در سراسر استان و از جمله در میادین نماز جمعه تبریز برگزار می‌شود و فرمانده سپاه عاشورا قبل از خطبه‌های نماز جمعه تبریز سخنرانی می‌کند.

سعیدی از برگزاری برنامه‌های روز هفتم بسیج خبر داد و گفت: برگزاری همایش عفاف و حجاب، برگزاری یازدهمین جشنواره سرود نغمه عشق بسیج دانش‌آموزی و برگزاری همایش عفاف و حجاب برای خواهران بسبج کارمندی اجرا می‌شود.　

کد مطلب 1196463

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