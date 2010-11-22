21 روستا در همدان بافت ارزشی دارند

حسن ظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه در استان همدان 21 روستای دارای بافت با ارزش به تایید رسیده است، گفت: از این تعداد، طرح بافت با ارزش پنج روستای استان همدان تهیه شده است.

ظفری افزود: پنج روستای "ورکانه"، "سیمین ابرو"، "گشانی"، "حبشی اسد آباد" و "خاکو" در استان همدان دارای طرح بافت با ارزش هستند.

وی با اشاره به اینکه این روستاها به لحاظ معماری، فرهنگ، آداب و سنن و داشتن طبیعت زیبا، دارای ارزش هستند، اظهار داشت: این روستاها با داشتن پیشینه و هویت غنی، امتیاز مناسبی برای جذب گردشگر روستایی و رونق گردشگری استان همدان هستند.

ظفری با بیان اینکه از این پنج روستا، عملیات اجرایی بافت با ارزش سه روستا در همدان آغاز شده است، افزود: اجرای طرح بافت با ارزش این روستاها تا پایان امسال به پایان می رسد.

مدیر کل بنیاد مسکن استان همدان با اشاره به اینکه امسال از منابع ملی بیش از سه میلیارد ریال برای این سه روستای گردشگری در استان همدان اختصاص یافته است، گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه توجه به روستاهای هدف گردشگری و دارای پیشینه تاریخی و فرهنگی مورد تاکید است.

ظفری افزود: در روستاهایی که دارای معماری زیبا، فیزیک مرتبط با محیط و ویژگی های اقلیمی و واحدهای مسکونی هستند، طرح روستاهای دارای بافت با ارزش اجرا می شود.

وی با بیان اینکه 42 درصد جمعیت استان همدان در روستاها ساکن هستند، از توجه فرابخشی به روستاها در سال های اخیر خبر داد و گفت: توسعه اشتغال زایی در روستاها، از طریق اجرای طرح های روستاهای نمونه یکی از این موارد است.