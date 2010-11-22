حضور بسیج در همه صحنه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف صبح دوشنبه همزمان با آغاز هفته بسیج در صبحگاه مشترک بسیجیان شهرداری تهران که با حضور سردار همدانی فرمانده سپاه محمد رسول الله برگزار شد افزود: بدون شک عید غدیر نقطه تلاقی کاروان رسالت با طلایه داران ولایت بود، عید غدیر یک اتفاق نبود و در واقع یک انتخاب رحمانی برای تداوم ارزشهای الهی و تداوم رسالت و نبوت بود و باید به این موضوع با همه وجود در تمام عرصه های زندگی توجه کنیم.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ بسیج ریشه در فرهنگ قرآنی دارد افزود: امروز که به عنوان بسیجی گردهم آمده ایم احساس نکنیم که بسیج متعلق به من و شماست، بسیج متعلق به همه تاریخ است. فرهنگ بسیجی از رویشهای مکتب اسلام بوده و در فضای نبوت و ولایت رشد یافته است.

شهردار تهران ادامه داد: بسیج از فرهنگ عاشورا و کربلا سیراب شده، با طلوع خورشید انقلاب اسلامی درخشیده و با دم مسیحایی امام عزیزمان امامی که جز برای خدا سخن نگفت و گام برنداشت به اوج خود رسید و باید قدر این فرهنگ را بدانیم.

وی اظهار داشت: بسیجیانی که پیرو مکتب اهل بیت (ع) بوده و پیمان بسته غدیر هستند بدانند که اینها ارزش است، بسیج از مردم، با مردم و برای مردم است.

قالیباف با اشاره به کلام رهبر معظم انقلاب که فرمودند "اگر بسیجی در میانه میدان نباشد، ارزشها حفظ نمی شود" گفت: بسیج تبلور تشکل یافته جامعه اسلامی ماست و برای دفاع از ارزشها گام برمی دارد.

وی با تاکید بر اینکه بسیج باید با اقتدار و گمنامی در صحنه باشد چرا که گمنامی و مظلومیت از خصلتهای بسیجی و نهفته در این فرهنگ است ادامه داد: حضور بسیج در همه صحنه ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، اگر بسیجی در میدان نباشد استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در خطر است، بسیج باید برای حفظ این ارزشها همواره در وسط میدان باشد.

شهردار تهران با اشاره به نامگذاری دهه چهارم انقلاب از سوی مقام معظم رهبری به نام دهه پیشرفت و عدالت گفت: این دهه باید دهه تلاش و کار مضاعف و خدمت بی منت باشد.

قالیباف با بیان اینکه وظیفه امروز ما دفاع از اسلام، انقلاب اسلامی، ولایت و تحقق آرمانهای امام (ره) و شهدا و پاسداری از دستاوردهای انقلاب است افزود: در دهه اول انقلاب، اگرچه جنگ فرصتهایی را از ما گرفت اما بسیج در دفاع مقدس به خوبی درخشید و امروز نیز با بصیرت و تلاش مضاعف باید به پیش رود، این شاخص و هدف ماست.

وی با تاکید بر اینکه باید با هوشمندی و تدبیر، دشمنان داخلی و خارجی را بشناسیم و بهانه دست بهانه جویان ندهیم گفت: باید به این مسایل توجه کرد تا بتوانیم فرهنگ دین مداری و امر به معروف و نهی از منکر را به خوبی گسترش دهیم، فرهنگی که امام حسین (ع) برای آن قیام کرد، این رسالت و وظیفه ماست و باید به درستی آن را در دستور کار قرار دهیم.

شهردار پایتخت با تاکید بر اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه، فتنه ها را توطئه دشمنان خواند و ادامه داد: دشمن با این فتنه ها دو هدف را دنبال می کند، در هدف کوتاه مدت خود قصد ایجاد مشکل در جامعه و نظام ما را دارد و در هدف دراز مدت خود این موضوع را دنبال می کند که اگر با جنگ و فتنه در کوتاه مدت نتوانست بر انقلاب و ولایت و آرمانهای رهبری پیروز شود، نظام اسلامی را از کارآمدی بیاندازد.





