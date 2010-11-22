دبیرخانه دائمی هفته های فرهنگی استان ها در تهران ایجاد می شود

مرتضی طلایی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این حق شهروندان تهرانی است که با فرهنگ و آداب قوام مختلف کشورمان آشنا شوند ضمن اینکه بسیاری از مهاجران علاقمندند فرهنگ دیار خود را در تهران به نمایش بگذارند.

وی با بیان اینکه ایران بواسطه رویارویی با جنگ نرم در مقطع حساسی بسر می برد، ‌اظهار داشت: بهترین راه مقابله با این توطئه، حضور فعال اقوام ایرانی در صحنه است تا دشمنان به اینکه اقوام کشورمان متحد و همدل هستند، پی ببرند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران از تنگ نظری عده ای که مانع از ظهور و بروز اقوام در صحنه های مختلف فرهنگی می شوند، انتقاد کرد وافزود: حوزه فرهنگ می تواند ابزار خوبی برای انسجام و نمایش مشارکت مردم بوده و ارتقای قدرت نرم کشور را به همراه داشته باشد.

طلایی، نیاز ایران به مشارکت فرهنگی مردم در این برهه را ضروری توصیف کرد و اظهار داشت: حضور اقوام در عرصه های مختلف می تواند به خوبی نشاط،‌ قدرت و همبستگی ملی را نشان دهد.

وی از تهران به عنوان مینیاتور ایران یاد کرد و اظهار داشت: پایتخت کشورمان همه ویژگی های فرهنگی را دارد و می تواند با میزبانی استان های مختلف کشور در قالب هفته های فرهنگی، دین خود به اقوام را ادا کند.

هفته فرهنگی آذربایجان شرقی که برای نخستین بار در بین استان های کشور در تهران برگزار می شود، تا شش آذر پذیرای علاقمندان فرهنگ و هنر خطه آذربایجان است.