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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۲

اخبار تلویزیون/

مستند "جلوه مانا" از شبکه آموزش پخش می‌شود

مستند "جلوه مانا" از شبکه آموزش پخش می‌شود

مستند "جلوه مانا" به کارگردانی مهدی قاسمی و تهیه‌کنندگی سیدمحسن طباطبایی‌پور از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند در شبکه آموزش به تاریخچه و چگونگی صنایع دستی ایران در اصفهان می‌پردازد. مستند "جلوه مانا" به مدت 20 دقیقه تهیه شده است.

- مجموعه "نیمکت" به کارگردانی محمد رحمانیان از شبکه آموزش پخش می‌شود. این مجموعه به بروز مشکلات خانوادگی می‌پردازد و در آن افشین هاشمی، علی عمرانی، خسرو احمدی، شمس فضل اللهی، الهام پاوه‌نژاد و ...  بازی کردند.

- مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" در سایت اینترنتی خود به کلیه سئوالات ارسالی از سوی مخاطبان پاسخ می‌دهد.

- مستند "صنعت، پیشه، زندگی" به تهیه‌کنندگی سیدمسعود موسوی روزهای فرد از شبکه آموزش روی آنتن می رود. این مستند به موضوع‌های مختلف می‌پردازد.
کد مطلب 1196474

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