به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند در شبکه آموزش به تاریخچه و چگونگی صنایع دستی ایران در اصفهان می‌پردازد. مستند "جلوه مانا" به مدت 20 دقیقه تهیه شده است.

- مجموعه "نیمکت" به کارگردانی محمد رحمانیان از شبکه آموزش پخش می‌شود. این مجموعه به بروز مشکلات خانوادگی می‌پردازد و در آن افشین هاشمی، علی عمرانی، خسرو احمدی، شمس فضل اللهی، الهام پاوه‌نژاد و ... بازی کردند.

- مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" در سایت اینترنتی خود به کلیه سئوالات ارسالی از سوی مخاطبان پاسخ می‌دهد.