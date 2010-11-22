به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند در شبکه آموزش به تاریخچه و چگونگی صنایع دستی ایران در اصفهان میپردازد. مستند "جلوه مانا" به مدت 20 دقیقه تهیه شده است.
- مجموعه "نیمکت" به کارگردانی محمد رحمانیان از شبکه آموزش پخش میشود. این مجموعه به بروز مشکلات خانوادگی میپردازد و در آن افشین هاشمی، علی عمرانی، خسرو احمدی، شمس فضل اللهی، الهام پاوهنژاد و ... بازی کردند.
- مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" در سایت اینترنتی خود به کلیه سئوالات ارسالی از سوی مخاطبان پاسخ میدهد.
- مستند "صنعت، پیشه، زندگی" به تهیهکنندگی سیدمسعود موسوی روزهای فرد از شبکه آموزش روی آنتن می رود. این مستند به موضوعهای مختلف میپردازد.
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