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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۳۱

آبفای زنجان قهرمان لیگ دسته اول کشتی آزاد شد

آبفای زنجان قهرمان لیگ دسته اول کشتی آزاد شد

تیم آبفای زنجان با شکست تیم منتخب کشتی بهشهر به مقام قهرمانی رقابتهای لیگ دسته اول کشتی آزاد دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای نیمه نهایی و نهایی رقابتهای لیگ دسته اول کشتی آزاد " جام ولایت" امروز دوشنبه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد. در مرحله نیمه نهایی صبح امروز تیم منتخب کشتی بهشهر با نتیجه 5 بر 2 تیم عرشیا داروی تبریز را شکست داد و شهرداری بجنورد با نتیجه نزدیک 4 بر 3 مغلوب آبفای زنجان شد.

رقابتهای رده بندی و فینال نیز عصر امروز دوشنبه برگزار شد که شهرداری بجنورد با نتیجه 5 بر 2  تیم عرشیا داروی تبریز را شکست داد و سوم شد و آبفای زنجان با بهره گیری از کشتی گیر سرشناس تهرانی با همین نتیجه از سد منتخب کشتی بهشهر گذشت و قهرمان لیگ دسته اول کشتی آزاد شد.

رقابتهای لیگ دسته اول کشتی آزاد "جام ولایت" از روز دوشنبه 19 مهرماه و با حضور هشت تیم در دو گروه چهار تیمی آغاز شده بود.

کد مطلب 1196477

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