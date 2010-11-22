آبفای زنجان قهرمان لیگ دسته اول کشتی آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای نیمه نهایی و نهایی رقابتهای لیگ دسته اول کشتی آزاد " جام ولایت" امروز دوشنبه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد. در مرحله نیمه نهایی صبح امروز تیم منتخب کشتی بهشهر با نتیجه 5 بر 2 تیم عرشیا داروی تبریز را شکست داد و شهرداری بجنورد با نتیجه نزدیک 4 بر 3 مغلوب آبفای زنجان شد.

رقابتهای رده بندی و فینال نیز عصر امروز دوشنبه برگزار شد که شهرداری بجنورد با نتیجه 5 بر 2 تیم عرشیا داروی تبریز را شکست داد و سوم شد و آبفای زنجان با بهره گیری از کشتی گیر سرشناس تهرانی با همین نتیجه از سد منتخب کشتی بهشهر گذشت و قهرمان لیگ دسته اول کشتی آزاد شد.

رقابتهای لیگ دسته اول کشتی آزاد "جام ولایت" از روز دوشنبه 19 مهرماه و با حضور هشت تیم در دو گروه چهار تیمی آغاز شده بود.