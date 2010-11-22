به گزارش خبرنگار مهر،نشست خبری اولین جشنواره تجلیل از بازیگران طنز سینما و تلویزیون امروز اول آذر ماه با حضور امیررضا خادم رئیس موسسه نسل آفتاب، لاله اسکندری دبیر جشنواره، شهرام شکیبا مجری برنامه و خبرنگاران برگزار شد.

امیررضا خادم در این نشست گفت: برگزاری این جشنواره در راستای اهداف موسسه فرهنگی، هنری و ورزشی نسل آفتاب است و قصد داریم به هنرمندان عرصه فرهنگ و هنر نیز بپردازیم تا بتوانیم اهالی ورزش و هنر را همچون دو بال پرواز عرصه فرهنگ به هم نزدیک کنیم.

وی در ادامه افزود: همایش تجلیل از پیشکسوتان فیلم‌های کمدی سینما و تلویزیون 10 آذرماه در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود. ما تنگناهای مالی نیز داریم ولی با این حال بزرگداشت افرادی همچون خسرو شکیبایی را برگزار کردیم. با توجه به اهمیت حوزه طنز و اثرات زیاد آن که منجر به شادی و نشاط می‌شود، تصمیم گرفتیم از هنرمندان فعال در عرصه طنز قدردانی کنیم. از سال آینده یک شورای داوری افراد برتر را انتخاب می‌کنند، همچنین ما قصد داریم در روز برگزاری این مراسم، بزرگداشتی هم برای علی حاتمی و منوچهر نوذری بگیریم.

لاله اسکندری نیز در این نشست خبری گفت: در این مراسم از چهره‌هایی که در دهه‌های 60 و 70 در سینمای کمدی مطرح بودند و امروز حضور ندارند، قدردانی می‌کنیم و قصد داریم نشان بدهیم که تلاش‌های آنها نادیده گرفته نشده است. به همین منظور در این همایش از 15 نفر از هنرمندانی که در حوزه‌های بازیگری، تهیه‌کنندگی و کارگردانی دهه‌های ‌60 و 70 فعال بوده‌اند، تجلیل می‌شود. علاوه بر آن تلاش کردیم تا با وجود گسترده بودن طیف هنرمندان، افراد به نحوی انتخاب شوند که حقی از کسی ضایع نشود.