به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مصطفی قانعی روز دوشنبه در مراسم افتتاح نخستین مجموعه آزمایشگاهی تحقیقات طب سنتی و بهره‌برداری از 7 آزمایشگاه در محل شعبه بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی افزود: طب جدید نکات مثبتی دارد که باید از آن استفاده شود اما ما برای تولید علم بومی نیز باید بتوانیم طب سنتی را گسترش دهیم.

معاون تحقیقات وزارت بهداشت با اشاره به سهم 70 میلیارد تومانی طب سنتی از بازار دارویی 2 هزار و 400 میلیارد تومانی گفت: این سهم باید تا پایان برنامه توسعه به 240 میلیارد تومان و تا سال 1404 به یک هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

وی طب سنتی را یکی از مسیرهای تولید علم برشمرد و گفت: کشورهای پیشرفته با امکانات و تجهیزات بسیار علم خود را توسعه می دهند و ما باید بتوانیم از مسیرهای دیگر فاصله علمی خود را با آنها پر کنیم.

قانعی از بزرگان علوم پزشکی کشور خواست تا با تجویز نسخه‌های خود بر اساس علوم و داروهای طب سنتی به ارتقای این علم بومی و سنتی کمک کنند.

وی با اشاره به سخت بودن رقابت با شرکت های بزرگ دارویی در دنیا یادآور شد: با بهره‌گیری از علم طب سنتی می توانیم بر این شرکت ها فائق شویم.