اجلاس "حفاظت از جمعیت ببرها در کره زمین" آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست بخشی از "طرح جهانی ببر" است که دو سال پیش توسط "روبرت زولیخ " رئیس بانک جهانی برای جلوگیری از انقراض ببر آغاز شد.

در این اجلاس پنج روزه 20 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین، اندونزی، مالزی، هند، بوتان، بنگلادش و کامبوج شرکت می کنند.

محمدجواد محمدی زاده، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در راس هیئتی در این اجلاس حضور دارد.

رهبران جهان در این مراسم که توسط "ولادیمیر پوتین " نخست وزیر روسیه گشایش یافت، در شهر سن پترزبورگ روسیه قرار است موضوع نحوه تامین کمک مالی برای جلوگیری از انقراض گونه ببر و تدوین اصول بین المللی برای حفاظت از ببرها و نجات نسل آنها از انقراض و جلب توجه جامعه جهانی برای حمایت از این حیوان از سوی مقامات شرکت کننده مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

در این همایش موضوعاتی همچون "ببر حیوان در حال انقراض"، "تشریک مساعی برای احیای نسل ببر"، "بسیج منابع مالی در سطح جهانی برای اجرای برنامه های حمایت از ببرها" و "تجارت غیرقانونی ببر" بررسی می شود.

موسسه های حفاظت محیط زیست هشدار دادند که گونه‌های ببر تا سال 2022 میلادی منقرض می شوند به طوریکه مقامات چینی برای جلوگیری از شکار غیرقانونی ببر در این کشور، سال آینده خود را "سال ببر" نامیدند. بر اساس طرح جهانی ببر انقراض این گونه حیوانی نشانه یک فاجعه تاریخی، فرهنگی، معنوی و محیط زیستی است.

در چارچوب این همایش، قرار است اقدامات و برنامه های ملی در کشورهای زیستگاه ببر برای حفاظت از جمعیت ببرها در نمایشگاهی ارایه و در معرض دید گذاشته شود.

در طول قرن گذشته شمار ببرها در جهان از 100 هزار قلاده به تنها سه هزار و 200 قلاده کاهش یافته و سه گونه ببری کاملا منقرض شده است.