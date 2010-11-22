عضوگیری کودکان در کتابخانه ها رایگان است

محسن امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با بیان اینکه کودکان آینده سازان جامعه فردای ما هستند اظهارداشت: برای اینکه بتوانیم جامعه ای اهل مطالعه برای کشورمان رقم بزنیم باید بخش کودکان را در کتابخانه های خود فعال کنیم و از این سنین والدین باید فرهنگ مطالعه را به فرزندان خود یاد بدهند.

وی با اشاره به اینکه به منظور توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی از دوران کودکی، با مهدهای کودک و مدارس ابتدایی همکاری داریم تا کودکان بیشتر با کتاب و کتابخوانی آشنا شوند تصریح کرد: به همین منظور برای نخستین بار بخش کودکان در کتابخانه های عمومی بجنورد با دو هزار جلد کتاب و 333 عضو از بقیه کتابخانه عمومی جداسازی شده است.



وی با بیان این که اساسی ترین مشکل کتابخانه های بجنورد، کمبود زیربنای کتابخانه ای است، گفت: براساس شاخصهای کتابخانه ای به ازای هر 25 هزار نفر یک کتابخانه نیاز است، در حالی که شهرستان بجنورد با 300 هزار نفر جمعیت فقط چهار باب کتابخانه دارد.



وی تصریح کرد: با وجود استقرار واحدهای دانشگاهی در بجنورد و حضور دانشجویانی از نقاط مختلف کشور در این دانشگاهها متأسفانه با کمبود فضای زیربنایی کتابخانه ای مواجه هستیم.



به گفته وی در حال حاضر به منظور حل مشکل فضا، روزهای فرد و زوج برای حضور مراجعان تعیین شده است.



امیری اظهار داشت: با راه اندازی کتابخانه مرکزی سه هزار و 770 مترمربع به فضای زیربنایی کتابخانه ای بجنورد اضافه خواهد شد و لازم است که سازمانهای فرهنگی و مسئولان استان برای تکمیل و بهره برداری سریع تر از این کتابخانه اقدام کنند.



سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بجنورد همچنین گفت: در حال حاضر 53 هزار و 982 عنوان و 69 هزار و 864 جلد کتاب در کتابخانه های عمومی بجنورد موجود است و سه هزار جلد دیگر نیز پس از ثبت، وارد خواهد شد.



این مسئول فرهنگی بجنورد، جمع کل امانت کتاب در کتابخانه های عمومی بجنورد را طی ماه گذشته 14 هزار و 174 مورد ذکر کرد.