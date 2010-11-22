فاز نخست سالن تخصصی تئاتر زنجان به بهره برداری می رسد

علی اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: تکمیل و بهره‌برداری سالن تخصصی تئاتر زنجان که با زیربنای بالغ بر یک هزار مترمربع بزرگ‌ترین سالن تخصصی تئاتر در شمالغرب کشور از پروژه های مهم مطرح شده برای دور سوم سفر است.

وی ادامه داد: مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان در حوزه فرهنگ به‌طور کامل تحقق یافته است و در دور دوم سفر هیئت دولت به استان نیز 13 پروژه در این حوزه به‌تصویب رسید که 93 درصد از آنها اجرایی شده است.

اسماعیل پور ادامه داد: برای دور سوم سفر هیئت دولت به استان زنجان پیشنهادات فرهنگی مختلفی در ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در نظر گرفته شده است که از آن جمله می‌توان به اختصاص اعتبار به منظور انجام فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی، و همچنین مطالعه و احداث فرهنگسرای بانوان اشاره کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه دور سوم سفرهای هئیت دولت به استانها دارای جنبه فرهنگی است افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش شده است پیشنهادات خوبی برای طرح در جلسه هئیت دولت و همچنین نشست کارگروه فرهنگی استان زنجان که به ریاست رئیس جمهور برگزار می شود مطرح شود.