به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سالور، فوق تخصص اکولوپلاستیک گفت: اکولوپلاستیک یکی از رشته‌های فوق تخصصی چشم پزشکی است. این رشته درمان بیماری‌ها و جراحی‌های مربوط به حدقه چشم، پلک و مجاری اشکی را شامل می‌شود. در نتیجه هر بیماری که در ارتباط با مجاری اشکی مشکلی داشته باشد، مانند اشک ریزش یا کمبود اشک، باید به این متخصصان مراجعه کند. بیماری‌های پلک مانند تومورهای پلک، افتادگی و ترمیم پلک و همچنین عمل‌های جراحی زیبایی پلک از دیگر وظایف این پزشکان است.

دبیر علمی بیستمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران افزود: با وجود اینکه اغلب چشم پزشکان هم می‌توانند این گونه عمل‌ها را انجام دهند ولی مواردی مانند شکستگی‌های حدقه چشم، تومورهایی که در حدقه چشم وجود دارند و جلو آمدن چشم بر اثر بیماری تیروئید از جمله مواردی هستند که فقط متخصصان آکولوپلاستیک قادر به جراحی و درمان آنها هستند.

سالور درباره افتادگی پلک‌ها اظهار کرد: همه افتادگی‌های پلک را نمی‌توان به طور کامل عمل و درمان کرد؛ آنچنان که زیبایی آن مانند پلک دیگر شود. اما در هر صورت پلک جزئی از چشم است؛ بنابراین عمل باید طوری انجام شود که به خود چشم صدمه نرسد.

وی گفت: البته بعضی انواع افتادگی‌های پلک به دلیل بیماری‌های عمومی چشم ایجاد می‌شوند. به عنوان مثال در برخی موارد که حرکت چشم در جهات مختلف مختل شود، پلک دچار افتادگی می‌شود. در بعضی مواقع هم نمی‌توانیم پلک را خوب بالا ببریم چون با این کار پلک دیگر بسته نمی‌شود و این موضوع به چشم آسیب جدی می‌رساند. بنابراین در مواردی ممکن است زیبایی فدای سلامت چشم شود و نتوان پلک را کاملا بالا برد.

دبیر علمی بیستمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران افزود: در اغلب موارد که افتادگی پلک خفیف است یا افتادگی ثانویه ایجاد می‌شود، این مسئله قابل حل است. اما نکته مهم این است که عمل افتادگی پلک باید توسط چشم پزشک متخصص انجام شود، چون این مشکلی مربوط به خود چشم است و در نتیجه بهتر است پزشکان متخصص چشم این جراحی را انجام دهند.

سالور با ذکر این نکته که در برخی انواع سوختگی‌ها خود چشم و قرنیه آسیب می‌بینند و در موارد دیگر چشم‌ها سالم بوده ولی به پلک‌ها صدمه می‌رسد، گفت: در مواردی که پلک‌ها آسیب می‌بینند، اگر فرد اقدام به ترمیم پلک نکند، مشکلات جدی‌تری برای چشم ایجاد خواهد شد. بنابراین سوختگی یا هر بیماری دیگری مانند بعضی فلج‌های صورت که بر اثر آنها پلک بسته نمی‌شود، پیگیری جدی نیاز دارند.

این پزشک متخصص در مورد افتادگی پلک در دوران کودکی به والدین هشدار داد و گفت: اگر والدین با افتادگی پلک مادرزادی در بچه‌ها مواجه شدند، بدانند که این افتادگی ممکن است باعث تنبلی چشم شود. به همین دلیل به هیچ وجه نباید مراجعه به چشم پزشک را فراموش کرد. در مورد خیلی از این افراد باید به سرعت و قبل از اینکه چشم تنبل شود، عمل جراحی انجام شود.

بیستمین کنگره سراسری چشم پزشکی از 8 تا 11 آذر در سالن همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود و در آن آخرین دستاوردهای آموزشی، درمانی و پژوهشی به جامعه چشم پزشکان کشور ارائه می‌شود.