ابوالفضل بهره‌دار در گفتگو با خبرنگار مهر گام بعدی را فراهم کردن بستر مناسب برای امکان استفاده از حمل و نقل عمومی روان و با قیمت مناسب برای شهروندان اعلام کرد و افزود: زمانی که شهروند به وسایل نقلیه عمومی دسترسی آسان داشته باشد و هزینه رفت و آمد با این گونه وسایل برایش مقرون به صرفه باشد، صد در صد از آن‌ها استفاده خواهد کرد.

وی مترو را یکی از مهم‌ترین سیستم‌های حمل و نقل عمومی دانست که می‌تواند این امر را تسهیل سازد و اظهار کرد: ساماندهی مهاجرت به پایتخت یکی دیگر از راهکارهایی است که می‌تواند در کنترل ترافیک تهران مؤثر واقع شود.

بهره‌دار مهندسی ظرفیت شهر تهران را یک اولویت اساسی عنوان کرد و ادامه داد: بر این اساس برنامه‌ریزی‌ها در شهر باید برای تعداد جمعیت مشخصی صورت گیرد، چرا که اگر میزان مهاجرت به پایتخت ساماندهی شود تا حدود زیادی از میزان ترافیک تهران کاسته خواهد شد.

وی راه حل دیگر را تصویب قوانین و مقررات مناسب و تعیین ساختارهای شهری متناسب با نیازهای شهر و شهروندان اعلام کرد و گفت: ساز و کار دیگری که می‌تواند به موازات این اقدام تأثیرگذار باشد، موضوع فرهنگ‌سازی است که نباید این نکته را مورد غفلت قرار داد.

رئیس انجمن مهندسان حمل و نقل ریلی ایران در پایان به این نتیجه‌گیری مشخص رسید که مجموع سیاست‌گذاری‌های سلبی و تشویقی در راستای فرهنگ‌سازی و توسعه حمل و نقل عمومی می‌توانند هدف اصلی یعنی کاهش ترافیک را محقق سازند.

" دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک" در روزهای دوم و سوم آذر ماه جاری از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در محل سالن همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود.