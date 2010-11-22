علی صالح آبادی در گفتگو با مهر از آغاز کار سامانه تالار مجازی معاملات بورس در تاریخ 14 دی ماه جاری همزمان با افتتاح نمایشگاه بورس، بانک و خصوصی سازی خبرداد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به آماده کردن سایتی برای این منظور افزود: با راه اندازی این تالار افراد می توانند به صورت مجازی از طریق اینترنت سهام خریداری کنند.

وی قیمتهای سهام در تالار مجازی را واقعی دانست و در عین حال اظهارداشت: فروش سهام به صورت مجازی اما با قیمتهای واقعی می تواند در این سامانه انجام شود.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار راه اندازی این تالار را برای افرادی همچون دانش آموزان، دانشجویان و زنان خانه دار و کسب تجربه در خرید و فروش سهام مثبت ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه در اصل از این طریق این افراد می توانند معاملات را به صورت مجازی تجربه کنند، تصریح کرد: بازدهی خرید و فروش سهام توسط افراد در این تالار امکانپذیر می شود.