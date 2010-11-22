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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۳

صالح آبادی به مهر اعلام کرد:

راه‌اندازی تالار مجـازی معاملات بـورس در 14 دی ماه

راه‌اندازی تالار مجـازی معاملات بـورس در 14 دی ماه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از راه اندازی تالار مجازی معاملات بورس در 14 دی ماه جاری خبرداد.

علی صالح آبادی در گفتگو با مهر از آغاز کار سامانه تالار مجازی معاملات بورس در تاریخ 14 دی ماه جاری همزمان با افتتاح نمایشگاه بورس، بانک و خصوصی سازی خبرداد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به آماده کردن سایتی برای این منظور افزود: با راه اندازی این تالار افراد می توانند به صورت مجازی از طریق اینترنت سهام خریداری کنند.

وی قیمتهای سهام در تالار مجازی را واقعی دانست و در عین حال اظهارداشت: فروش سهام به صورت مجازی اما با قیمتهای واقعی می تواند در این سامانه انجام شود.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار راه اندازی این تالار را برای افرادی همچون دانش آموزان، دانشجویان و زنان خانه دار و کسب تجربه در خرید و فروش سهام مثبت ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه در اصل از این طریق این افراد می توانند معاملات را به صورت مجازی تجربه کنند، تصریح کرد: بازدهی خرید و فروش سهام توسط افراد در این تالار امکانپذیر می شود.

کد مطلب 1196515

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