به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از امپایر آنلاین این فیلم اقتباسی است از کتاب "میراث پنهان کاری" نوشته لامار والدرون و تام هارتمن. دی کاپریو در این باره به امپایر گفته که نخستین بار نام این کتاب را از پدرش شنیده و پس از تاسیس استودیوی فیلمسازی‌اش به نام "آپین وی" بلافاصله تصمیم گرفته حقوق اقتباس از این کتاب را خریداری کند.



در این کتاب نقش اف بی آی در این واقعه و احتمال دست داشتن گروهی از مقامات ان در ترور کندی در شهر دالاس مورد بررسی قرار گرفته است. استودیوی برادران وارنر تهیه و تولید این فیلم را با مشارکت دی کاپریو بر عهده گرفته است.