به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از امپایر آنلاین این فیلم اقتباسی است از کتاب "میراث پنهان کاری" نوشته لامار والدرون و تام هارتمن. دی کاپریو در این باره به امپایر گفته که نخستین بار نام این کتاب را از پدرش شنیده و پس از تاسیس استودیوی فیلمسازیاش به نام "آپین وی" بلافاصله تصمیم گرفته حقوق اقتباس از این کتاب را خریداری کند.
در این کتاب نقش اف بی آی در این واقعه و احتمال دست داشتن گروهی از مقامات ان در ترور کندی در شهر دالاس مورد بررسی قرار گرفته است. استودیوی برادران وارنر تهیه و تولید این فیلم را با مشارکت دی کاپریو بر عهده گرفته است.
لئوناردو دی کاپریو در نسخهای جدید از فیلم زندگینامه جان اف کندی رئیس جمهوری مقتول آمریکا در دهه 1960 علاوه بر بازی در نقش اصلی، تهیهکنندگی این فیلم را بر عهده دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از امپایر آنلاین این فیلم اقتباسی است از کتاب "میراث پنهان کاری" نوشته لامار والدرون و تام هارتمن. دی کاپریو در این باره به امپایر گفته که نخستین بار نام این کتاب را از پدرش شنیده و پس از تاسیس استودیوی فیلمسازیاش به نام "آپین وی" بلافاصله تصمیم گرفته حقوق اقتباس از این کتاب را خریداری کند.
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