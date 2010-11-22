به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره مقالاتی مانند قصه‌‌های ایرانی، اصطلاحات فرهنگ مردم در زبان فارسی، راویان گمنام افسانه‌های ایرانی، عبارات آغازین و پایانی افسانه‌های ایرانی و رمانسهای عامیانه ایرانی قبل از صفویه به چاپ رسیده است.

سیدابوالقاسم انجوی شیرازی، محمود امید سالار، حسین اسماعیلی، اولریش مارزلف، ویلیام هاناوی، فرشته نام‌آور، هاشم سلیمی، پگاه خدیش، پگاه شهبازی، آزیتا رفیعی سرشکی و محمد رفیع ضیایی از نویسندگان و پژوهشگرانی هستند که در این شماره "فرهنگ مردم" از آنان آثاری منتشر شده است.

در مقاله "داستان خاله سوسکه: کتمان خشونت در فرهنگ ایرانی" نوشته فرشته نام‌آور می‌خوانیم: قصه خاله سوسکه به‌عنوان تنها سند موجود که به وضوح به یک مسئله کتمان شده در زندگی زن ایرانی و به خصوص به زندگی زناشویی او اشاره می‌کند. خاله سوسکه داستان زندگی سوسک ماده‌ای است که به قصد رهایی از یک نظام پدرسالاری خانه پدری را رها می‌کند.

سی و ‌چهارمین فصلنامه "فرهنگ مردم" در 240 صفحه و به قیمت 4500 تومان منتشر شده است.

