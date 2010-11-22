نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز مسائل آمریکا و لبنان بیسترین توجه رسانه های جهان عرب را به خود اختصاص داده است.

روزنامه الرایه قطر به نقش آمریکا در تجزیه سودان و جدا کردن جنوب این کشور از دیگر بخش های آن پرداخته است. در این کاریکاتور آمریکا در نماد یک قصاب سودان را که به شکل یک گوسفند به تصویر کشیده شده را برای ذبح کردن به دنبال خود می کشد.

الوطن دیگر روزنامه قطری نیز به اختلافات داخلی لبنان درباره موضوعات مختلف به ویژه اختلاف نظر گروه 8 مارس و جریان 14 مارس این کشور در رابطه با دادگاه بین المللی ویژه ترور "رفیق حریری" نخست وزیر اسبق لبنان و شاهدان دروغین این دادگاه پرداخته است. در این کاریکاتور گروه 8 و 14 مارس در حالی که سوار بر یک اسب هستند هر کدام خواهان حرکت این اسب به مسیر دلخواه خود هستند.

روزنامه البیان چاپ امارات نیز به موضع ضعیف و انفعالی آمریکا در قبال توسعه شهرک ها پرداخته است. در این کاریکاتور "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در 3 حالت درباره شهرک سازی موضعگیری می کند. در حالت اول اوباما با حالتی خشمگین خطاب به رژیم صهیونیستی می گوید "شهرک سازی باید متوقف شود". وی در حالت دوم با با خشمی فروخورده اعلام می کند که "مانعی برای توقف سه ماهه شهرک سازی وجود ندارد" و در حالت سوم اوباما با تضرع می گوید"منظورم از توقف شهرک سازی تنها 3 دقیقه بوده است اگر امکان دارد.."

روزنامه الوطن عربستان به موضوع حضور ناتو در قتلگاه افغانستان اشاره کرده است. در این کاریکاتور ناتو در حالی که در تابوت افغانستان گرفتار است با مشاهده طرح عقب نشینی از این کشور به دنبال راهی برای نجات خویش است.

روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن بیهوده بودن مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی را مورد توجه قرار داده است. در این کاریکاتور طرف فلسطینی از فرط حرف زدن بر سر میز مذاکره که تاکنون نتیجه ای در بر نداشته از شدت خستگی از پای درآمده است.

روزنامه الحیات چاپ لندن نیز عرصه سیاسی لبنان را به شکل یک انسان به تصویر کشیده است که به دلیل اختلافات گروه های مختلف این کشور و تنش های موجود در آن سقوط کرده است.