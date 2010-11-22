به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم معنوی که با اجرای مراسم ندای ملکوت همزمان با نماز مغرب و عشاء آغاز می شود، مجتبی باقری از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت به قرائت زیارت شریف امین الله می پردازد.

همچنین در این مراسم گروه تواشیح طه به اجرای برنامه پرداخته و در ادامه حجت الاسلام متبحری سخنرانی می کند.

مداحی کریمی فاضل نیز آخرین برنامه این جشن در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم(ع) عنوان شده است .

در این مراسم که چهارشنبه شب سوم آذر همزمان با شب عید غدیر در مصلای بزرگ ری برگزار می شود، طی قرعه کشی به تعدادی از شرکت کنندگان هدایای متبرکه اعطا خواهد شد.

پیامبر اکرم (ص) در سال دهم هجرت پس از برگزاری حج، به سوى مدینه بازگشت. در روز هجدهم ذیحجه که قافله هاى بسیارى پیش از پیامبر (ص) حرکت مى کردند و عده اى نیز از پس مى آمدند، حضرت محمد(ص) به سرزمین غدیر خم رسید و به فرمان الهى دستور داد سواران و پیادگان توقف کنند، آنان که رفته اند، بازآیند و آنان که نیامده اند، برسند.

آنگاه بر فراز انبوهى از جهاز شتران قرار گرفت و خداى را سپاس گفت و از اینکه به زودى از میان آنان خواهد رفت، خبر داد. سپس از آنان خواست درباره چگونگى ابلاغ رسالت وى گواهى دهند. مردمان فریاد برآوردند: شهادت مى دهیم که تو پیام حق را ابلاغ کردى، نصیحت کردى و جهاد نمودى. خداوند تو را پاداش نیکو دهد.

آنگاه از جایگاه والاى خود در میان امت سخن گفت و از آنان بر اولویت خود گواه خواست و پس از شنیدن پاسخ هاى یک صدا و بلند، دست مبارک حضرت على (ع) را گرفت و با شکوهى شگرف و فریادى رسا فرمود: "من کنت مولا فهذا على مولاه" سه بار این جمله را تکرار و بر یاوران و پذیرندگان ولایت او دعا کرد.