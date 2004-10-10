نصب سيستم ردياب ماهواره اي بر روي ناوگان كالاهاي ترانزيتي آغاز شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محمد جواد عطرچيان گفت: نصب سيستم ردياب ماهواره اي (GPS ) بر روي ناوگان كالاهاي ترانزيتي به منظور مديريت بر ناوگان ترانزيتي از طريق برنامه ريزي سفر، زمانبندي حركت ناوگان و كسب اطلاعات موقعيت وسيله نقليه از نيمه مهرماه سالجاري آغاز شده است.

وي افزود: نصب سيستم فوق بر روي كاميون هاي ترانزيتي نقش بسزايي در افزايش سرعت، كاهش هزينه، ايمني حمل و نقل و كاهش تخلفات دارد كه از طريق آن ارتباط مخابراتي ماهواره اي با خودرو در طول مسير حركت، با استفاده از سيستم هاي GPS، IT و ساير تكنولوژي پيشرفته برقرار مي شود.

عطرچيان درباره ضرورت نصب اين سيستم بر روي ناوگان حمل و نقل بين المللي اظهارداشت: استفاده از تكنولوژي جديد و ابزار مخابراتي امكان كنترل حركت وسيله نقليه و مديريت بر آن را امكان پذير مي كند كه اين موضوع در بخش حمل و نقل جاده اي به خصوص در حمل و نقل بين المللي بسيار ضروري است.

بنابراين اطلاعيه خبري سازمان فوق ، مديركل دفتر ترانزيت و پايانه مرزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در ادامه با اشاره به نحوه عملكرد سيستم ردياب ماهواره اي ( GPS ) گفت: اين دستگاه با دريافت سيگنال هاي خاصي از 24 ماهواره سيستم GPS، موقعيت وسيله نقليه را براساس طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع از دريا محاسبه و به ترمينال ردياب منتقل مي كند.

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